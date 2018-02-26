Фото: Эстонию заметает снегом, ожидается до 25 градусов мороза
26 февраля 2018 г., 16:32
Сегодня в Эстонии облачная с прояснениями погода, по всей стране идет снег, а местами метет метель, пишет Postimees.
Соответствующие службы выведены на шоссе и занимаются уборкой, но дорожные условия местами все же могут быть по-зимнему сложными, а дороги скользкими.
Согласно прогнозу, вечером во многих местах снег, местами метель. Ночью снег и метель преимущественно будут на побережье. Ветер северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 14, вечером до 18 м/с. Температура воздуха вечером опуститься до 17, а ночью до 22 градусов мороза. К утру самая низкая температура будет на востоке Эстонии – до 25 градусов мороза.