Ксения Собчак готова помочь Путину уйти с поста

Собчак сказала в разговоре с Парфиттом: "Конечно, Путин боится. Любой человек, захвативший власть на такое долгое время, не знает, как уйти. Я уверена, это сильно его беспокоит, и он думает о сценариях отступления", передает Инопресса.

"Не так уж важно, накажут ли Путина. Важно, чтобы он ушел с поста, - также сказала Собчак. - Я давно его знаю... Очень трудно его убедить, что выход есть".