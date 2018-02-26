Евросоюз пригрозил санкциями Мальдивам

Совет ЕС осудил политически мотивированные аресты и потребовал восстановить граждан Мальдив во всех гарантированных конституцией правах, а также немедленно освободить всех политзаключенных, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт Евросоюза.

В ЕС призывают правительство Мальдив наладить диалог с лидерами оппозиции. Совет полагает, что нынешняя ситуация не соответствует принципам демократического правления и разделения властей, и если она не улучшится, будет рассмотрен вопрос о применении санкций.

5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Причиной стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом республики постановления об освобождении из заключения бывшего лидера страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности.

По стране тут же прокатились митинги сторонников экс-главы государства и в поддержку Верховного суда. После этого мальдивский парламент был вынужден объявить о временной приостановке работы по соображениям безопасности.

5 февраля сотрудники правоохранительных органов Мальдив арестовали бывшего главу государства Момуна Гаюма. Среди оппозиционных лидеров, которые также находятся под стражей, - сын Момуна Гаюма, Фариш Гаюм.

19 февраля президент Ямин обратился к парламенту с просьбой одобрить продление режима чрезвычайного положения еще на 30 дней, 20 февраля парламент Мальдив ее удовлетворил. Между тем генеральный прокурор Мальдив Айшат Бишам направила в полицию письмо, в котором заявила, что продление режима чрезвычайного положения в стране противоречит конституции, сообщал ТАСС со ссылкой на Reuters.