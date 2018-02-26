Эстонский врач года - устроившим акцию протеста: повзрослейте уже, люди!

И тут приходит мать. Она отбирает у ребенка нож. Ребенок плачет и капризничает, топает ногами и с криком падает на пол. Мать не возвращает нож, пытается ему объяснить, что он может пораниться. Может быть, ребенок уже брал этот нож раньше и, может быть, даже порезался. Но он капризничает и кричит, бежит во двор, чтобы все другие увидели, как несправедливо с ним обошлась мать: отобрала такой красивый тесак. Утверждает, что он острый. И пускай он острый, зато какой классный...