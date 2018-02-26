Эстонский врач года - устроившим акцию протеста: повзрослейте уже, люди!

Чем менее доступен алкоголь, тем меньше им злоупотребляют, пишет в соцсетях врач 2017 года Кармен Йоллер.
«Маленький ребенок хочет поиграть. Это так здорово! Такой красивый нож с деревянной ручкой... Блестящее лезвие. Нож был недавно заточен. Если смотреть на лезвие, на нем очень красиво искрится солнце.
И тут приходит мать. Она отбирает у ребенка нож. Ребенок плачет и капризничает, топает ногами и с криком падает на пол. Мать не возвращает нож, пытается ему объяснить, что он может пораниться. Может быть, ребенок уже брал этот нож раньше и, может быть, даже порезался. Но он капризничает и кричит, бежит во двор, чтобы все другие увидели, как несправедливо с ним обошлась мать: отобрала такой красивый тесак. Утверждает, что он острый. И пускай он острый, зато какой классный...
Так же ведут себя те люди, которые в крупный юбилей своей родины отправляются покупать алкоголь в Латвии.
Повзрослейте уже, люди!
Дополнительное замечание. Острый нож может быть в руках у ребенка, если ребенок умеет им пользоваться и использует его под присмотром. Алкоголь никогда не должен быть доступен для ребенка. Но он доступен!»