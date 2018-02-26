Десять мыслей из речи президента к Дню независимости республики

1. Требовательная неудовлетворенность жизнью и - одновременно - вера в то, что, если упорно работать, то завтрашний день будет лучше, – это было и остается тем ключом, который открывает дверь в лучшее будущее. И это помогает объяснить быстрое развитие государства в последние 25 лет. За это время мы добились возможности самим принимать решения в своей стране. Итак, останемся требовательными, но не позволим этой требовательности затмить радость от успехов нашей страны!

2. В Эстонии так было всегда: наша собственная Эстония - это то, что рождается из нашего сотрудничества, семьи и общины. Эту Эстонию не описать в процессе шумного спора, о ней можно рассказать только в спокойной обстановке – передавать от родителей детям и внукам. Каждое поколение получает Эстонию от родителей в самом лучшем состоянии, которое только может быть - в зависимости от времени и обстоятельств. Так же каждое последующее поколение старается в хорошем состоянии оставить стану после себя.

3. Мы, без сомнения, сможем без запретов и приказов защитить свободных людей в свободном мире и развивать свой язык и свою культуру. Необходимы продолжительная и последовательная гражданская политика и совместная общественная работа при сохранении верности национальным принципам, как об этом сказал в своей речи, в марте 1922 года, государственный старейшина – Константин Пятс.

4. Мы должны настолько поддерживать каждую семью, чтобы смогли родиться все желанные дети. Я имею в виду не только денежную поддержку, но и чувство искренней поддержки от всего общества. Чтобы ни один возвращающийся из отпуска по уходу за ребенком отец никогда не услышал: «Больше не стоит тебе этого делать»; чтобы рождение женщиной ребенка не стало надгробным камнем на ее карьере.

5. Ни один семилетний ребенок не должен думать, что он не годится для обучения в эстонской школе. Говорит ли он на эстонском языке с акцентом, другого ли цвета его кожа, или же у него труднопроизносимое имя – все это не должно иметь значения.

6. Подумаем о том, что сохранение думающего на эстонском языке человека является вековой проблемой для эстонского образования и для эстонской науки. Ту же задачу ставит будущая история на следующие сто лет перед эстонской культурой и всеми творческими людьми в нашем окружении.

7. Благодарю эстонских ученых! Вы, так же, как и наши деятели культуры, сделали намного больше, чем это доступно в Эстонии. Это стало возможным благодаря международному сотрудничеству, поскольку умные деньги любят яркий дух! Однако я прошу: рассказывайте нам о своих успехах и на нашем родном языке. В маленьком языковом пространстве каждый специалист является автором терминологии в своей сфере деятельности, и никто другой этого сделать не может.

8. Единственные по-настоящему возобновляемые природные ресурсы – это те, что находятся у нас в голове.

9. Разрушительно для достоинства государства, когда местное самоуправление, прямой долг которого следить за соблюдением нашего закона, не берет на себя ответственность за своих людей в трудное время, не помогает им сохранить достоинство, собирая налоги в более удачное для этого время.

Разрушительно для достоинства государства, когда власть опускает счета в почтовый ящик, оставляя человека наедине с его несчастьем, когда в старости человек остается без помощи и поддержки, потому на это ему не хватает денег. Которых всегда хватает на промывание мозгов, на создание у людей впечатления о местных калифах на час как о незаменимой силе: бросается в глаза столичный гротеск, однако то же самое повторяется в меньших формах и в других местах.

10. Сегодня наше место среди гигантов, наша ответственность и наша работа подходят им. Общее пространство ценностей - не численность населения или зажиточность, а то что делает нас и наших партнеров в Европе сильнее.