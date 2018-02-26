В Эстонии насчитали 60 000 алкоголиков

По данным института, в 2017 году от болезней, вызванных употреблением алкоголя, скончались 419 человек, тогда как в 2016 году от тех же причин умерли 465 человек.

Как сообщил BNS руководитель регистра отдела смертей ИРЗ Глеб Денисов, речь идет о предварительных данных, поскольку еще не все сведения. «В то же время, можно все же с определенностью сказать, что смертность от злоупотребления алкоголем в прошлом году была меньшей, чем годом ранее», - отметил Денисов.

По словам директора ИРЗ Анники Веймер, потребление алкоголя в Эстонии в целом четвертый год подряд снижается и результаты этого процесса начинают сказываться и на результатах смертности, связанной с алкоголем.

«Это указывает на то, что мы на верном пути. Долгосрочная политика государства, направленная на снижение доступности алкоголя, на повышение качества как лечения, так и профилактики, начинает приносить свои плоды», - отметила Веймер.

«И все же почти 90 процентов жителей Эстонии потребляет алкоголь. При этом почти треть из них злоупотребляет алкоголем, из которых, по разным оценкам, почти 10 000 женщин и 50 000 мужчин страдают алкогольной зависимостью», - добавила она.

В то же время, количество умерших от злоупотребления алкоголем в прошлом году было наименьшим за время, начиная с 2008 года. К этой статистике добавляются вызванные употреблением алкоголя несчастные случа и прочие виды ущерба от него, как непосредственные, так и косвенные.

Статистика случаев смерти, вызванных болезнями от злоупотребления алкоголем (источник: регистр причин смерти ИРЗ):

2008 – 695

2009 – 514

2010 – 497

2011 – 485

2012 – 503

2013 – 443

2014 – 460

2015 – 495

2016 – 465

2017 – 419 (первоначальные данные)

Проводимая государством политика в сфере потребления алкоголя, в том числе, профилактика и предложение услуг профессиональных консультантов и лечения, помогает снизить заболеваемость, вызванную алкогольной зависимостью.

В рамках программы «Трезвая и здоровая Эстония» с лета 2016 года начали предлагать соответствующие услуги, а в 2017 году необходимую помощь и лечение получили уже 1840 человек.