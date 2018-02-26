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В России начали войну против медикаментозных абортов

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Таблетки. Иллюстративное фото.

ФОТО: BOGDAN CRISTEL/REUTERS

В России действует запрет на розничную продажу препаратов для медикаментозного аборта. И недавно Росздравнадзор отчитался о проделанной работе по поиску незаконных точек продаж таких средств, отмечает "Ремедиум". Так, с 2016 года было выявлено 56 аптек, которые торговали запрещенными препаратами.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, речь идет об аптеках Иркутской, Нижегородской, Кировской областей, Ставропольского края и Хакасии. В общей сложности эксперты осуществили 78 проверок и выписали соответствующие штрафы. Напомним: препараты для прерывания беременности доступны исключительно в специализированных клиниках, передает Newsru

Эти препараты применяются для прерывания беременности на ранних сроках. В их основе лежат мифепристон и мизопростол. Врачи подчеркивают: у подобных препаратов множество побочных эффектов. Они могут провоцировать обильные маточные кровотечения, потерю сознания, нарушения гормонального фона, воспалительные процессы и даже смерть.

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