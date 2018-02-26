Видар Лефсус : "Препараты от астмы - это не допинг"

В ряде немецких изданий после Пхенчхана-2018 поднимался вопрос о том, что использование препаратов от астмы может помогать норвежцам выигрывать медали или скрывать другие запрещенные препараты.

«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах.

Я еще не связывался с FIS по этому поводу, но я ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис», – рассказал Лефсус норвежскому телерадиовещательной компании NRK.