Видар Лефсус : "Препараты от астмы - это не допинг"

Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за то, что она не проводит разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы.
В ряде немецких изданий после Пхенчхана-2018 поднимался вопрос о том, что использование препаратов от астмы может помогать норвежцам выигрывать медали или скрывать другие запрещенные препараты.
«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах.
Я еще не связывался с FIS по этому поводу, но я ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис», – рассказал Лефсус норвежскому телерадиовещательной компании NRK.
На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане сборная Норвегии взяла 6240 доз препаратов от астмы. 5760 доз содержалось в ингаляторах: симбикорт (15 ингаляторов), атровент (6), альвеско (10), вентолин (6), эйромир (6). И 480 доз было взято для небулайзеров: атровент (360), пульмикорт (120).