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  • В волости Саку столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, два человека пострадали

В волости Саку столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, два человека пострадали

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Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В волости Саку, неподалеку от деревни Касеметса, столкнулись поезд и автомобиль. Несчастный случай произошел, когда джип не смог остановиться на переезде и врезался в поезд сбоку, передает Postimees.

Elron сообщает, что между Саку и Касеметса столкнулись поезд и автомобиль, вследствие чего рейс 268 Рапла-Таллинн задерживается. Пассажиры продолжили путь на автобусе.

По данным Elron, два человека, находившиеся в машине, получили легкие повреждения. В результате происшествия все поезда, идущие в северо-западном направлении, отстают от расписания.

Происшедшее было счастливым несчастным случаем - по словам полиции, никто серьезно не пострадал. Однако один из пассажиров поезда был доставлен в больницу для проверки здоровья.

38-летний водитель автомобиля, врезавшегося в поезд, на момент несчастного случая был трезв.

Дальше этим случаем будет заниматься страховая компания.

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