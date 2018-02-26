В волости Саку столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, два человека пострадали

В волости Саку, неподалеку от деревни Касеметса, столкнулись поезд и автомобиль. Несчастный случай произошел, когда джип не смог остановиться на переезде и врезался в поезд сбоку, передает Postimees.
Elron сообщает, что между Саку и Касеметса столкнулись поезд и автомобиль, вследствие чего рейс 268 Рапла-Таллинн задерживается. Пассажиры продолжили путь на автобусе.
По данным Elron, два человека, находившиеся в машине, получили легкие повреждения. В результате происшествия все поезда, идущие в северо-западном направлении, отстают от расписания.
Происшедшее было счастливым несчастным случаем - по словам полиции, никто серьезно не пострадал. Однако один из пассажиров поезда был доставлен в больницу для проверки здоровья.
38-летний водитель автомобиля, врезавшегося в поезд, на момент несчастного случая был трезв.
Дальше этим случаем будет заниматься страховая компания.