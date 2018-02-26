Эстонию поздравили со столетием республики главы 35 государств

В адрес президента Керсти Кальюлайд по случаю 100-летнего юбилея Эстонской республики поступили поздравления от 35 глав государств, а также от генерального секретаря ООН.
Эстонскую республику поздравили со столетием 35 глав государств, в их числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Финляндии Саули Нийнисте, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Поздравили Эстонию также главы Греции, Грузии, Индии, Ирака, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Ливана, Мексики, Молдовы, Пакистана, Перу, Австрии, Румынии, Словении, Туркменистана, Турции, Бенина, Вьетнама и ЮАР.
Из числа коронованных особ свои поздравления в адрес Эстонии направили королева Великобритании Елизавета II, король Бельгии Филипп, король Испании Фелипе VI, король Нидерландов Виллем Александр, президент Объединенных Арабских эмиратов, шейх Халифа бин Зайед Аль Найях, капитан-регенты Сан-Марино, Папа Римский Франциск.
Поздравления в адрес Эстонии направил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Кроме того, в резиденцию президента поступили многочисленные поздравления от жителей Эстонии, школ, детских садов, музыкальных коллективов, клубов и обществ — об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента.