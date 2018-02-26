Юри Ратас: база военно-воздушных сил в Эмари очень нужна союзникам

По словам премьер-министра, Силы обороны и особенно военно-воздушные силы провели впечатляющую работу по развитию базы Эмари и созданию условий, подходящих для проведения учений с союзниками. «Я рад отметить, что база в Эмари нужна союзникам и сотрудничество ВВС с ними проходит хорошо», - отметил Ратас на встрече с командующим ВВС полковником Рийво Валге и другими офицерами.

На встрече с итальянским контингентом Ратас сказал, что вклад Италии в патрулирование воздушного пространства стран Балтии – это пример единства и солидарности союзников. «И для Эстонии важно рассматривать безопасность союзников как единое целое и работать над предотвращением конфликтов и обеспечением мира в далеких от нас уголках земного шара», - подчеркнул премьер-министр.

Ратас отметил также тот факт, что ВВС США используют базу Эмари для проведения тренировочных полетов, и добавил, что регулярное присутствие американских союзников играет важную роль в укреплении безопасности Эстонии.

Италия приняла эстафету патрулирования воздушного пространства стран Балтии с базы Эмари в январе у Бельгии. Подразделение национальной гвардии США тренируется в Эмари с середины января по середину марта, помимо совместных учений с эстонскими ВВС, американцы сотрудничают также с финскими и шведскими летчиками.