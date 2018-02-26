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Смотрите, кто вступил в ряды Центристской партии

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Владимир Свет.

ФОТО: Liis Treimann

Руководитель бюро премьер-министра Танель Кийк, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и старейшина Кесклиннаской части города Владимир Свет вступили в Центристскую партию.

Об этом BNS сообщила в понедельник вечером пресс-служба партии, отметив, что правление партии в понедельник приняло в ряды политической организации 40 новых членов, в числе которых были и руководитель бюро премьер-министра Танель Кийк, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и старейшина Кесклиннаской части города Владимир Свет.

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