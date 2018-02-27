вторник, 27 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Смотрите, какой необычный хутор продается в Харьюмаа!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Хутором в стиле люкс сейчас никого не удивишь, особенно если этот хутор находится недалеко от Таллинна, например, в Харьюмаа. Этот дом в волости Ания  - прямое тому подтверждение, пишет портал Kodu: он хорош и снаружи, и внутри. 

Этот дом стариной не отличается, так как представляет собой современное здание, разве что вручную построенное из бревен. Между прочим, это хорошая тенденция: строить дедовскими методами из аналогичного материала, вручную, но с учетом новых технологий и удобств современные деревянные дома, которые не покажутся инородными ни одному жителю Эстонии. 

ФОТО: KV.EE

Хуторской комплекс состоит из шести строений и хорошо подходит как для жизни большой семьи, так и для его использования, например, в качестве туристического хутора. Площадь главного дома 250 квадратных метров. На первом этаже - обустроенные комнаты, а второй представляет собой открытое пространство, которое можно распланировать и разделить перегородками в соответствии с желанием новых хозяев. Готов к заселению и находящийся рядом гостевой дом.   

ФОТО: KV.EE

В дополнение к жилым домам на хуторе есть гараж, надворные постройки, погреб и баня-бочка. 

ФОТО: KV.EE

Участок находится в красивом месте, а рядом - место для купания в живописной реке с медленным течением. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ