Смотрите, какой необычный хутор продается в Харьюмаа!

Этот дом стариной не отличается, так как представляет собой современное здание, разве что вручную построенное из бревен. Между прочим, это хорошая тенденция: строить дедовскими методами из аналогичного материала, вручную, но с учетом новых технологий и удобств современные деревянные дома, которые не покажутся инородными ни одному жителю Эстонии.

ФОТО: KV.EE

Хуторской комплекс состоит из шести строений и хорошо подходит как для жизни большой семьи, так и для его использования, например, в качестве туристического хутора. Площадь главного дома 250 квадратных метров. На первом этаже - обустроенные комнаты, а второй представляет собой открытое пространство, которое можно распланировать и разделить перегородками в соответствии с желанием новых хозяев. Готов к заселению и находящийся рядом гостевой дом.

ФОТО: KV.EE

В дополнение к жилым домам на хуторе есть гараж, надворные постройки, погреб и баня-бочка.

ФОТО: KV.EE

Участок находится в красивом месте, а рядом - место для купания в живописной реке с медленным течением.

ФОТО: KV.EE