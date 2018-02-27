Смотрите, какой необычный хутор продается в Харьюмаа!

Хутором в стиле люкс сейчас никого не удивишь, особенно если этот хутор находится недалеко от Таллинна, например, в Харьюмаа. Этот дом в волости Ания - прямое тому подтверждение, пишет портал Kodu: он хорош и снаружи, и внутри.
Этот дом стариной не отличается, так как представляет собой современное здание, разве что вручную построенное из бревен. Между прочим, это хорошая тенденция: строить дедовскими методами из аналогичного материала, вручную, но с учетом новых технологий и удобств современные деревянные дома, которые не покажутся инородными ни одному жителю Эстонии.
Хуторской комплекс состоит из шести строений и хорошо подходит как для жизни большой семьи, так и для его использования, например, в качестве туристического хутора. Площадь главного дома 250 квадратных метров. На первом этаже - обустроенные комнаты, а второй представляет собой открытое пространство, которое можно распланировать и разделить перегородками в соответствии с желанием новых хозяев. Готов к заселению и находящийся рядом гостевой дом.
В дополнение к жилым домам на хуторе есть гараж, надворные постройки, погреб и баня-бочка.
Участок находится в красивом месте, а рядом - место для купания в живописной реке с медленным течением.
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