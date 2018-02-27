Галерея: странно, почему Чарли Шину не удается продать свою холостяцкую берлогу
27 февраля 2018 г., 12:31
У 52-летнего актера возникли проблемы с продажей дома. Если в 2016 году дом продавался за девять миллионов долларов, то теперь Шин добавил к цене еще 999 999 долларов, пишет Kodu со ссылкой на издание realtor.com.
Вилла Чарли Шина в средиземноморском стиле, без сомнения, - мечта любого холостяка. Она находится в дорогом и престижном районе Беверли Хиллз, который так любят звезды Голливуда. По соседству живут Кристина Агилера, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.
Дом площадью 829 квадратных метров удобен и роскошен. В нем есть домашний кинотеатр, тренажерный зал, собственный бар и... автомат для изготовления сигарет.
В 2006 году Шин заплатил за этот дом 7,2 млн долларов.