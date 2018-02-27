вторник, 27 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: странно, почему Чарли Шину не удается продать свою холостяцкую берлогу

Галерея: странно, почему Чарли Шину не удается продать свою холостяцкую берлогу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

У 52-летнего актера возникли проблемы с продажей дома. Если в 2016 году дом продавался за девять миллионов долларов, то теперь Шин добавил к цене еще 999 999 долларов, пишет Kodu со ссылкой на издание realtor.com.

Вилла Чарли Шина в средиземноморском стиле, без сомнения, - мечта любого холостяка. Она находится в дорогом и престижном районе Беверли Хиллз, который так любят звезды Голливуда. По соседству живут Кристина Агилера, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. 

Дом площадью 829 квадратных метров удобен и роскошен. В нем есть домашний кинотеатр, тренажерный зал, собственный бар и... автомат для изготовления сигарет.  

В 2006 году Шин заплатил за этот дом 7,2 млн долларов. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ