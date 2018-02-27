вторник, 27 февраля 2018 г.
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Видео: гениальное решение вопроса для пар, которые не могут спать под одним одеялом

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ФОТО: www.pexels.com

Многие пары регулярно ссорятся из-за того, что партнер в буквальном смысле тянет одело на себя. При этом пользоваться отдельными одеялами они не желают. Портал Kodu предлагает воспользоваться вот такой остроумной идеей! 

Дело, в принципе, нехитрое: соединить два пододеяльника кнопками, расстегнув которые, оказываешься под отдельным одеялом. Но сначала можно понежиться и под одним, очень широким. 

Такие одеяла начала производить фирма MySide. Правда, в какой стране она находится и можно ли заказать такие пододеяльники, Kodu не уточняет. Да это и ни к чему: пришить большие бельевые кнопки на края пододеяльника труда не составит. Главное, чтобы не криво было. 

Утром одеяла вновь соединяют и красиво застилают постель, что логично. Видео все-таки посмотрите! 

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