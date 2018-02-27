Видео: гениальное решение вопроса для пар, которые не могут спать под одним одеялом

Дело, в принципе, нехитрое: соединить два пододеяльника кнопками, расстегнув которые, оказываешься под отдельным одеялом. Но сначала можно понежиться и под одним, очень широким.

Такие одеяла начала производить фирма MySide. Правда, в какой стране она находится и можно ли заказать такие пододеяльники, Kodu не уточняет. Да это и ни к чему: пришить большие бельевые кнопки на края пододеяльника труда не составит. Главное, чтобы не криво было.