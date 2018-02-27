Метлев: сталкивать русских с эстонцами отрывками военных песен глупо и гнусно

«Известно, что такой песни, в которой были бы призывы убивать русских, в перечне строевых песней Сил Обороны Эстонии просто нет и быть не может. Какой там фольклор солдаты могут напевать себе под нос – это не тема. Раздувается искусственный скандал с использованием военных песен, чтобы столкнуть жителей Эстонии на почве национальности и исторической памяти, а также привлечь внимание к своей персоне. Выглядит это глупо и гнусно», - сказал Метлев.

«Песни военного времени необходимо рассматривать в историческом контексте, стараясь понять чувства людей той или иной эпохи. Многие советские песни военного времени наполнены воззваниями к расправе, как например «Все за Родину» (слова В. Гусева, 1942 г.): «(...) братцы, гада немца бить». Гимн Франции «Марсельеза» содержит призыв взяться за оружие и залить поля кровью врагов. В том же духе и песни ведших вооруженную борьбу эстонских лесных братьев, которые были озлоблены тем, что коммунисты убили их родных и уничтожили их государство. Очевидно, что там «русские тиблы» - это именно коммунисты и НКВДшники, а не русские как народ, который на самом деле пострадал больше остальных от советских репрессий», - заявил он.

«После исполнения подобных песен 9 мая в Москве или же 14 июля в Париже в наше время никто не берется за оружие, чтобы отомстить тем, кого в песнях упоминают. Это просто покрытые пылью ритуалы, но до тех пор, пока эти слова не используются для призыва к насилию или нагнетания вражды в обществе, что в Эстонии карается законом», - сказал сотрудник Института исторической памяти.

По словам Сергея Метлева, с течением лет значение песен меняется, отношение к ним становится спокойнее и они врастают в историю. «К прошедшим через ужасы войны и репрессии нужно относиться по-человечески, а также стараться не допустить повторения трагедий прошлого».

«Часть «Песни лесных братьев», которую обвинитель Русаков демонстрирует, звучит по-русски (перевод автора) как типичная ностальгически-драматическая военная песня:

И твои глаза черносмородинные,

Которые мое сердце пленили.

И твои глаза черносмородинные,

Не забыть их мне вовек.

Мою мать расстреляли

Мою дорогую свезли в Сибирь.

Теперь брожу по болотам и тропам