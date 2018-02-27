Уругвай расследует возможную схему поставок кокаина в РФ

Уругвайский МВД получил сведения, согласно которым эта страна могла быть одним из промежуточных пунктов наркотрафика. Подозрения появились после прослушивания разговоров одного из предполагаемых участников преступной группировки, который сообщил, что транспортировка наркотиков проходит через Уругвай.

Ранее в результате операции, в которой принимали участие российские и аргентинские спецслужбы, была сорвана попытка поставки в Россию почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены на территории одного из вспомогательных зданий российского посольства в Аргентине. Помимо этого, в стране были задержаны два человека, причастных к наркоторговле. Это - эмигрировавший в Аргентину российский предприниматель и аргентинский полицейский из семьи выходцев из России.