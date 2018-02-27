Видео: ворота предполагаемой дачи дочери Путина во Франции обклеили лозунгами против коррупции

Видео, которое можно посмотреть ниже, разместил на YouTube один из участников акции Константин Зеленин. За воротами - вымощенный аккуратной брусчаткой двор с вековым развесистым деревом в центре и четырехэтажный особняк с башней. Во время съемки во дворе усадьбы не появляется ни души.

СМИ называли Биарриц секретным убежищем семьи Путина в этой стране. В начале 2000-х годов Россия назначила в Биаррице своего почетного консула. "Потому что окружение Путина испытывает любовь к этому месту", - рассказывал американскому журналу Time консул Александр де Миллер де Ла Серда, потомок русских дворян.

Ла Серда утверждал, что бывшая жена Путина Людмила почти каждый год приезжала в Биарриц принимать водные процедуры - как до развода, так и после. Консул рассказал, что часто видит ее во время этих визитов: иногда она сама водит машину, взятую напрокат или покупает текстиль в любимом бутике. "Она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе, либо в доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина", - говорит почетный консул.