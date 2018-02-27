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Саския Алусалу: "Для начала посплю в своей постели, а потом уже буду строить планы на будущее"

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Сегодня ранним утром после 30-часового перелета на родину вернулась героиня Олимпиады в Пхенчхане Саския Алусалу.

В день столетия Эстонской Республики Алусалу преподнесла подарок, завоевав четвертое место в конькобежном масс-старте.

По словам Алусалу, после ее успешного выступления, ей поступило множество звонков и сообщений с поздравлениями и словами поддержки: "К сожалению, не успела ответить на все сообщения, но вы не представляете, как это много для меня значит, - сказала спортсменка. - Одно дело ехать за результатом для себя, а другое - видеть, как это ценят. Это помогает лучше понять, что все это значит. Это большая честь и спасибо всем!"

До ОИ Алусалу провела трехнедельный тренировочный сбор в Центральной Европе, а затем две недели готовилась в Корее к единственному старту. Плюс постоянное моральное напряжение. Как Алусалу все это выдержала?

"Очень устала, - признается спортсменка. - Однако, это, наверное, после 30-часового перелета. Но если говорить о выступлении на Играх, то никакого, скажем так, перегорания не произошло. В Корее был очень хороший тренировочный ритм, так что решение поехать в Корею заранее было правильное".

Планы на будущее Алусалу пока не строит, но карьера спортсменки обязательно продолжится: "Пока хотела бы просто одну ночь в своей постели провести, а потом уже какие-то решения принимать. Благодарна всем своим спонсорам и считаю еще одним большим бонусом выступления на ОИ тот факт, что теперь мне гарантированна поддержка ЭОК при подготовке", - сказала Алусалу в интервью Postimees.

Четвертое место Алусалу гарантирует ей как стипендию от ЭОК, так и повышенный интерес спонсоров, поэтому за продолжение карьеры конькобежки волноваться не стоит - Алусалу еще долго нас будет радовать своими результатами.

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