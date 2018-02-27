Низкий уровень воды мешает сообщению с островами
27 февраля 2018 г., 10:13
В связи с низким уровнем воды во вторник осложнены перевозки транспорта паромом Ormso на линии Свибю - Рохукюла.
Перевозки автобусов и тяжелого транспорта весом от 20 тонн не осуществляются, если уровень воды опускается более чем на 40 см. Перевозки транспорта весом до 20 тонн, за исключением легковых автомобилей, не осуществляются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, отмечает Kihnu Veeteed.
По состоянию на раннее утро вторника уровень воды опустился на 51 см.