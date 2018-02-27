Низкий уровень воды мешает сообщению с островами

Перевозки автобусов и тяжелого транспорта весом от 20 тонн не осуществляются, если уровень воды опускается более чем на 40 см. Перевозки транспорта весом до 20 тонн, за исключением легковых автомобилей, не осуществляются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, отмечает Kihnu Veeteed.