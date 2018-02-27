Дмитрий Свищев: «Круг подозреваемых в деле Крушельницкого сужается»

«Мы уже работаем со Следственным комитетом. Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время. Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК всё-таки пошёл навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое. Сегодня будет заседание исполкома, который обсудит эту проблему», — цитирует Свищёва НСН.