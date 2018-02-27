Дмитрий Свищев: «Круг подозреваемых в деле Крушельницкого сужается»

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал, как проходит расследование допинг-случая кёрлингиста Александра Крушельницкого.
«Мы уже работаем со Следственным комитетом. Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время. Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК всё-таки пошёл навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое. Сегодня будет заседание исполкома, который обсудит эту проблему», — цитирует Свищёва НСН.
Ранее Свищев заявлял, что сдача керлингистами медалей в МОК - это тактический ход. По словам президента федерации керлинга, за неделю, прошедшую от выявления положительной пробы Крушельницкого, до конца Олимпиады собрать доказательства невиновности россиянина не представлялось возможным: "Мы приняли решение сдать медали, но затем будем отвоевывать их. Верим в невиновность Крушельницкого" - заявил Свищев Р-Спорт сразу после объявления решения о том, что Александр Крушельницкий не будет оспаривать аннулирование результатов в выездной панели
Дмитрию Свищеву, который также является членом фракции ЛДПР в Госдуме РФ, пригрозил взысканием по спортивной линии лидер фракции Владимир Жириновский, сказавший, что если дело Крушельницкого будет решено не в пользу спортсмена, то Свищева ждет отставка со всех постов, - передает championat.com.