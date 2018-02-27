Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Касабланку за 220 евро!
27 февраля 2018 г., 10:17
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 63 евро
Туда-обратно из Риги в Верону начиная от 78 евро
Туда-обратно из Риги в Валенсию начиная с 94 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 552 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 329 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 455 евро
Туда-обратно из Таллинна в Касабланку начиная с 220 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 126 евро
Туда-обратно из Словакии в Боготу в Колумбии начиная с 392 евро