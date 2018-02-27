вторник, 27 февраля 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Касабланку за 220 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Касабланку за 220 евро!

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Касабланка.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 63 евро

Туда-обратно из Риги в Верону начиная от 78 евро

Туда-обратно из Риги в Валенсию начиная с 94 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 552 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 329 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 455 евро

Туда-обратно из Таллинна в Касабланку начиная с 220 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 126 евро

Туда-обратно из Словакии в Боготу в Колумбии начиная с 392 евро

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