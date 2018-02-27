В Бельгии продается замок живописца Питера Пауля Рубенса

Цена - как за квартиру класса люкс на Манхэттене, отмечает издание Bloomberg: продавец надеется получить за поместье в получасе езды от Брюсселя 4 млн евро.

За эту цену продаются три здания: главный особняк из песчаника с шестью спальнями и часовней, вилла с четырьмя спальнями, а также башня, в которой нынешний владелец обустроил гараж на четыре автомобиля. Внутри сохранились изысканные паркетные полы и камины, а в одной из комнат - герб Рубенса. Окружено поместье восемью гектарами пышных лугов. Рубенс снес в замке одну из башен и подъемный мост, и теперь пруды и каналы пересекают легкие арочные мосты.

Эксперт агентства Engel & Völkers AG по замкам Кристоф фон Шенк сообщил, что содержание такого поместья в порядке обходится примерно в 120 тысяч долларов в год, не считая услуг садовника.

Владелец, который теперь надеется избавиться от замка, понемногу обновлял поместье начиная с 1955 года, однако Bloomberg указывает, что многие элементы придется великодушно именовать классическими.