В Бельгии продается замок живописца Питера Пауля Рубенса

В Бельгии выставлен на продажу замок Стеен в Элевейте, в котором Рубенс провел последние годы жизни. Замок запечатлен на нескольких его полотнах, в том числе на выставленной в Лондоне картине "Осенний пейзаж с видом на замок (Het Steen)", пишет Realty.newsru.com.
Цена - как за квартиру класса люкс на Манхэттене, отмечает издание Bloomberg: продавец надеется получить за поместье в получасе езды от Брюсселя 4 млн евро.
За эту цену продаются три здания: главный особняк из песчаника с шестью спальнями и часовней, вилла с четырьмя спальнями, а также башня, в которой нынешний владелец обустроил гараж на четыре автомобиля. Внутри сохранились изысканные паркетные полы и камины, а в одной из комнат - герб Рубенса. Окружено поместье восемью гектарами пышных лугов. Рубенс снес в замке одну из башен и подъемный мост, и теперь пруды и каналы пересекают легкие арочные мосты.
Эксперт агентства Engel & Völkers AG по замкам Кристоф фон Шенк сообщил, что содержание такого поместья в порядке обходится примерно в 120 тысяч долларов в год, не считая услуг садовника.
Владелец, который теперь надеется избавиться от замка, понемногу обновлял поместье начиная с 1955 года, однако Bloomberg указывает, что многие элементы придется великодушно именовать классическими.
С приобретением в 1635 году замка Стеен Рубенс получил титул сеньора. Как отмечает Wiki, благодаря хозяйственным талантам Рубенса к моменту его кончины поместье расширилось впятеро по сравнению с его первоначальной площадью.