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Фото: квартире в Старом городе гарантирован успех на рынке благодаря Airbnb

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ФОТО: KV.EE

Эта трехкомнатная квартира в Старом городе находится на рынке съемного жилья уже более десяти лет. На веб-сайте Airbnb можно прочитать много положительных отзывов, а это значит, что хозяину гарантируется постоянный доход, пишет Kodu

Квартира, расположенная на нескольких этажах, находится в доме, история которого уводит нас в XV век. Дом является памятником архитектуры и охраняется государством. Для ремонта этой просторной квартиры были использованы материалы и отделочные приемы, типичные для Старого города.  

ФОТО: KV.EE

Юридический статус квартиры - нежилое помещение, предназначенное для оказания гостиничных услуг. И квартира, и дом реновированы в 2002-м году. 

ФОТО: KV.EE

Хотя квартира находится в самом сердце Старого города, поблизости от ресторанов и достопримечательностей, шум и туристическая суета не мешает жильцам, так как дом расположен во внутреннем дворе. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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