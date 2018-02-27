Фото: квартире в Старом городе гарантирован успех на рынке благодаря Airbnb

Эта трехкомнатная квартира в Старом городе находится на рынке съемного жилья уже более десяти лет. На веб-сайте Airbnb можно прочитать много положительных отзывов, а это значит, что хозяину гарантируется постоянный доход, пишет Kodu.
Квартира, расположенная на нескольких этажах, находится в доме, история которого уводит нас в XV век. Дом является памятником архитектуры и охраняется государством. Для ремонта этой просторной квартиры были использованы материалы и отделочные приемы, типичные для Старого города.
Юридический статус квартиры - нежилое помещение, предназначенное для оказания гостиничных услуг. И квартира, и дом реновированы в 2002-м году.
Хотя квартира находится в самом сердце Старого города, поблизости от ресторанов и достопримечательностей, шум и туристическая суета не мешает жильцам, так как дом расположен во внутреннем дворе.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.