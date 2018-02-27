Муст, Тоом, Кылварт и другие приступают к разработке новой программы для Центристской партии

По словам Ааду Муста, партии необходима новая программа действий по той простой причине, что действующая платформа несколько устарела, хотя в ней по-прежнему есть актуальные пункты. «Цель любой программы – составить долгосрочный план работы и обозначить наиболее важные сферы. Сегодня, со дня утверждения нашей действующей программы, прошло уже много времени. Но ничего не стоит на месте, все развивается быстрыми темпами, и партия должна приспосабливаться к таким изменениям», - сказал Муст.

По словам профессора, сегодня проводится анализ действующей программы и накануне руководство утвердило членов рабочей группы, которая займется составлением новой программы. Муст отметил также, что вклад в составление программы могут внести не только члены партии, но и все жители страны. «Составление программы предполагает как теоретические, так и практические знания во всех областях. Именно поэтому мы организовали мероприятие "101 встреча с народом", в рамках которой собираем мнения людей», - поведал Муст.

По словам политика, их основная цель - успеть составить новую программу и уже осенью представить ее руководству партии для утверждения. «Мы не отказываемся ни от одной идеи, мы открыты для диалога и обсуждения. Именно поэтому я призываю людей принять участие в наших встречах и обязательно активно предлагать свои идеи!» - добавил Муст.

Сферы новой программы и ответственные за них люди:

Развитие обороноспособности – Яанус Карилайд

Внешняя политики и отношения с Европой – Энн Ээсмаа, Тоомас Витсут, Яна Тоом

Местные самоуправления – Аннели Отть

Региональная политика – Яак Ааб

Окружающая среда – Моника Ранд, Марко Шорин

Экономика – Кадри Симсон

Инфотехнологии – Эрки Сависаар

Сельское хозяйство – Тармо Тамм

Образование – Майлис Репс, Ааду Муст

Социальная политика – Тынис Мельдер

Народонаселение – Сирет Котка-Репински

Интеграция – Михаил Кылварт, Ааду Муст

Молодежная политика – Тийт Терик