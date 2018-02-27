Мороз на дворе: надо ли прогревать двигатель автомобиля перед началом движения?

По словам консультанта дилерского центра Møller Auto Андруса Вирака, двигатель следует запускать непосредственно перед началом движения. Прогревание мотора на холостом ходу, по его мнению, затея бесполезная. «Чтобы масло добралось до всех узлов двигателя, необходимы умеренные обороты. В случае со старым двигателем работа на холостом ходу может привести к тому, что не будет обеспечена смазка всех важных агрегатов. Это может привести к повышенному износу деталей», - отметил Вирак.

По его словам, начинать движение можно через несколько секунд после запуска мотора. Главное, чтобы обороты силового агрегата выровнялись. «Разумеется, в холодную погоду не стоит крутить мотор до отсечки. Первые километры следует ехать спокойно. Обороты держать в пределах разумного», - считает он.

Вирак отметил, что на многие автомобили устанавливают предпусковые подогреватели двигателя, которые способствуют продлению сроку службы мотора.

В United Motors того же мнения

По словам технического консультанта United Motors Кайдо Хийелеэка, производители не рекомендуют прогревать двигатель на холостых оборотах. «Конечно, мы не можем говорить за всех автопроизводителей, но, например, в случае с BMW и MINI прогревать мотор не требуется. Это распространенный миф, что перед поездкой двигатель автомобиля следует прогревать на холостых оборотах», - сказал Хийелеэк.

По словам Хийелеэка, долгая работа двигателя на холостых оборотах может нанести вред. «Когда за окном сильный мороз, двигатель очень медленно прогревается на холостом ходу. Первые минуты поездки не стоит сильно давить на педаль газа», - сказал он. Технический консультант также упомянул предпусковые подогреватели двигателя. Работают они по разному принципу, но их главная задача – разогреть мотор или охлаждающую жидкость до начала поездки. На некоторые машины они устанавливаются с завода. В некоторых случаях их могут установить в специализированных сервисах.

Silberauto советует прогревать

Глава отела обслуживания Silberauto Вейко Пахкла отметил, что они рекомендуют начинать движение через пару минут после запуска двигателя. «Если машина не имеет предпусковых подогревателей, будет разумнее дать мотору немного поработать. Так вы сбережете не только свою машину, но и природу», - считает он. По его словам, если после поездки машина простояла на улице пару часов, то греть двигатель на холостом ходу не имеет смысла.

Пахкла отметил, что современные моторы нагреваются медленнее старых. «В холодное время года медленнее всего прогреваются дизельные двигатели», - добавил он.

По словам эксперта, в холодное время года двигателю стоит поработать несколько минут перед началом поездки. Также он отметил, что в наших погодных условиях автомобиль следует оснащать автономным предпусковым подогревателем, чтобы не тратить время на чистку автомобиля от снега и льда.