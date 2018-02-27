Жертва петербургской глыбы льда Милана: восемь лет терпения и маленьких побед

Восемь лет назад с крыши дома на учившуюся в Петербурге Милану Каштанову упала глыба льда. Виновниками этого происшествия оказались рабочие, которые, занимаясь очисткой крыши, забыли установить предупредительные знаки. Врачи признали состояние Миланы безнадежным, однако борьба, которую родители многие годы вели за свою дочь, принесла ощутимые плоды, пишет Postimees.
«Чувствую себя более-менее нормально», - сказала Милана в разговоре с корреспондентами петербургского издания «Фонтанка», медленно и осторожно подбирая слова. – Сейчас закончилась физиотерапия, и я могут отдохнуть. Жду логопеда». Милану мучают головные боли, которые мешают тренировкам. В положении лежа голова не болит. «Я хочу стать самостоятельной, снова самостоятельно двигаться, самой с собой справляться», - сказала она.
Она не помнит, что произошло с ней восемь лет назад. В памяти осталось, как она приехала из Таллинна в город на Неве и поступила на психологический факультет университета. Гуляла по зимнему городу и была счастлива. У нее был молодой человек, за которого она собиралась замуж. И еще Диана помнит, как где-то лежала и не могла открыть глаза. Первое слово после случившегося она смогла произнести лишь год спустя. В немецкой клинике в Кёльне врач спросил у нее что-то по-английски, Милана его поняла и ответила: «Yes».
Несчастье произошло 5 февраля 2010 года, из комы Милана вышла только в декабре. Почему она не могла открыть глаза, пошевелить ни рукой, ни ногой, почему у нее болит голова, почему она не может закричать, хотя очень хочет, она знала лишь по рассказам родителей. И из Интернета. Она заново училась пользоваться компьютером – сразу же, как только снова смогла шевелить правой рукой, и когда нашелся врач, который выхлопотал для нее очки. Ей показали видео, на котором была записана девушка, которая шла по улице, а ей на голову свалилась глыба льда, после чего девушка упала. Родители сказали, что это она. В течение долгого времени Милана пыталась понять, что это она запечатлена на том видео лежащей на заснеженной улице, а теперь она в больнице и не может подняться.
По словам отца, за прошедшие годы Милана многого добилась. Теперь она может сама есть, хотя когда-то ее семью уверяли, что этого не случится никогда. Если раньше, чтобы съесть стограммовый пудинг Милане требовалось 40 минут, то теперь она самостоятельно съедает его за несколько минут.
Бессовестная ложь
5 февраля 2010 года в доме номер 3 по улице Красных курсантов в Петербурге крышу очищали ото льда, но в тот момент, когда Милана проходила мимо, на улице не было установлено ни одного предупреждения или оградительной ленты. Позже местный коммунальный департамент пытался утверждать, что ограждение было установлено и Милану предупредили, но на ней были наушники. Камера видеонаблюдения разоблачила эту ложь.
Еще позже пытались говорить, что гражданка Эстонии Милана просто не поняла, что ей сказали на русском языке, однако русский язык является для Миланы родным. Коммунальные работники получили полгода условно, а Милана отбывает свое «наказание» до сих пор и неизвестно, закончится ли оно когда-нибудь. «Наказание» отбывают и ее родители: мать ушла с работы, а отец по ночам работает таксистом, чтобы днем заботиться о дочери.
Безнадежный случай
По словам отца, сначала им сказали, что в девушке можно только поддерживать жизнь, но не дали никакой надежды на возвращение к нормальной жизни. «Я даже помню этот день, 25 февраля, когда нам удалось перевести ее в Петербурге в больницу Военной академии», - сказал Вадим Каштанов. Тогда речь шла о поддержании жизни Миланы, а о том, что она придет в себя, и речи не шло.
«Военные врачи жесткие, они прямо говорили, что повреждение мозга настолько сильное, что надежды нет», - рассказал отец. В мае Эстония отправила в Петербург реанимобиль и Милану перевезли на родину, но и местные врачи дали те же прогнозы – ничего сделать нельзя.
Отец рассказал, что у них возникла надежда, что Эстония оплатит лечение в Германии, но консилиум врачей отказал. Пациентку, находящуюся в бессознательном состоянии не посчитали возможным транспортировать, а на то, что она придет в себя, не надеялись.
Каштанов заложил квартиру и добыл деньги на один месяц лечения. Кёльнские врачи тоже предупреждали, что пока возможности выздоровления Миланы не видят. В первый месяц лечение не принесло никаких результатов, и друзья девушки организовали в Таллинне благотворительный концерт, денег дали и эстонские предприниматели, что позволило оплатить лечение еще за один месяц, а потом еще за один. После этого управдом, признанный виновным в суде, выплатил первые 1,5 миллиона рублей. Перед самым Рождеством Милана пришла в себя и сказала свое первое слово: «Yes».
В 2011 году с долгом в 60 000 евро, Милана вернулась в Таллинн. Начиная с 2013 года, семья начала получать компенсацию за нанесенный вред здоровью, и долг удалось погасить.
Вернувшись в Эстонию, Милана отправилась в Тартускую больницу, где ей сделали несколько операций: кости черепа, которые от падения глыбы льда были раздроблены на кусочки, заменили пластиком, исправили кости челюсти... На второй год Милана начала говорить.
«Говорить - это, конечно, сильно сказано», - признался отец. Но добавил, что хотя бы стало можно понять, что дочка хочет сказать. Недавно семья сравнила видео с Миланой в 2011 году и сегодняшнюю Милану – прогресс в речи значительный.
В Эстонии Милана три года провела в больницах, прежде чем ей разрешили вернуться домой. «Мы живем по принципу: делай, что можешь и радуйся тому, чего добился», - говорит Вадим. И добавляет, что кардинальных перемен нет, но кое-что стало гораздо лучше. Три раза в неделю Милана ходит к физиотерапевту, два раза - к логопеду. Начиная с прошлой осени, она может петь. По словам отца, им сказали, что пение очень помогает артикуляции и легким.
Голосование как большая удача
Родителей поставили перед собой цель, чтобы их дочь воспринимали как обычного человека. Начиная с 2010 года отец Миланы является ее опекуном. Каштановы хотели, чтобы Милане восстановили дееспособность, но оказалось, что это не так-то просто. По словам отца, пришлось предпринять несколько попыток, эксперты приходили к ним домой. Дочь со всем справилась легко, и суд вновь признал ее дееспособной. Сразу после этого в Эстонии прошли выборы, и Милане было позволено проголосовать. Движущейся правой рукой она смогла поставить крестик на избирательном бюллетене.
Через семь лет после несчастья родители впервые смогли вывезти Милану из дома – на инвалидной коляске. Один из эстонских предпринимателей, когда-то помогших Милане оплатить счет за лечение, подарил семье машину с убирающимся внутрь пандусом.
«Мы ходили на концерты, бывали на природе и в гостях», - говорит отец. В прошлом году ходили на концерт Миланиной любимой артистки Светланы Сургановой. Даже удалось организовать их личную встречу: «Такие маленькие праздники мы стараемся организовывать для дочери. И для себя».
Новая надежда
Нынешняя самая большая проблема Миланы – непонятная головная боль, которую не удается унять ни одной таблеткой. Головная боль не дает возможности заниматься на тренажерах, но это очень нужно Милане, чтобы заново начать ходить. «Пока она лежит, все в порядке, но если встает с постели, голова начинает болеть», - рассказал отец. Семья искала помощи повсюду, обращалась как в Петербург, так и в Хельсинки, а также к врачам Тартуского университета: «Нет, наверное, ни одного врача, с которым мы не говорили». По словам Вадима, теперь появилась маленькая надежда, поскольку один челюстно-лицевой хирург из Таллинна, кажется, нашел причину болей.
Челюсть Миланы неправильно срослась и теперь раз в неделю хирург делает ей уколы в сустав. По словам отца, кажется, это начало помогать. В ротовую полость была установлена новая поддерживающая конструкция, и к осени верхняя челюсть должна встать на место, но пока она только мешает говорить. Тогда Милане предстоит еще одна операция, а может и не одна. «Я надеюсь, что это поможет от боли. А если не поможет, то я не хочу пока об этом даже думать. Других вариантов просто нет», - сказал отец о предстоящих операциях.
Недавно в Петербурге пострадали еще три человека. Упавший с крыши снег нанес травму ребенку, сосулька покалечила пенсионера, ледяная глыба убила отправившуюся покормить кошек женщину. «Я сейчас думаю, что опять врут об ограждении территории», - сказал отец. Сама Милана не держит зла на тех, кто испортил здоровье ей и жизнь - ее родителям. «Они, может быть, мне не нравятся», - сказала Милана после недолгой паузы и улыбнулась.