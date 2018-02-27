Жертва петербургской глыбы льда Милана: восемь лет терпения и маленьких побед

«Чувствую себя более-менее нормально», - сказала Милана в разговоре с корреспондентами петербургского издания «Фонтанка», медленно и осторожно подбирая слова. – Сейчас закончилась физиотерапия, и я могут отдохнуть. Жду логопеда». Милану мучают головные боли, которые мешают тренировкам. В положении лежа голова не болит. «Я хочу стать самостоятельной, снова самостоятельно двигаться, самой с собой справляться», - сказала она.

Она не помнит, что произошло с ней восемь лет назад. В памяти осталось, как она приехала из Таллинна в город на Неве и поступила на психологический факультет университета. Гуляла по зимнему городу и была счастлива. У нее был молодой человек, за которого она собиралась замуж. И еще Диана помнит, как где-то лежала и не могла открыть глаза. Первое слово после случившегося она смогла произнести лишь год спустя. В немецкой клинике в Кёльне врач спросил у нее что-то по-английски, Милана его поняла и ответила: «Yes».

Милана Каштанова. ФОТО: Erakogu

Несчастье произошло 5 февраля 2010 года, из комы Милана вышла только в декабре. Почему она не могла открыть глаза, пошевелить ни рукой, ни ногой, почему у нее болит голова, почему она не может закричать, хотя очень хочет, она знала лишь по рассказам родителей. И из Интернета. Она заново училась пользоваться компьютером – сразу же, как только снова смогла шевелить правой рукой, и когда нашелся врач, который выхлопотал для нее очки. Ей показали видео, на котором была записана девушка, которая шла по улице, а ей на голову свалилась глыба льда, после чего девушка упала. Родители сказали, что это она. В течение долгого времени Милана пыталась понять, что это она запечатлена на том видео лежащей на заснеженной улице, а теперь она в больнице и не может подняться.

По словам отца, за прошедшие годы Милана многого добилась. Теперь она может сама есть, хотя когда-то ее семью уверяли, что этого не случится никогда. Если раньше, чтобы съесть стограммовый пудинг Милане требовалось 40 минут, то теперь она самостоятельно съедает его за несколько минут.

Бессовестная ложь

5 февраля 2010 года в доме номер 3 по улице Красных курсантов в Петербурге крышу очищали ото льда, но в тот момент, когда Милана проходила мимо, на улице не было установлено ни одного предупреждения или оградительной ленты. Позже местный коммунальный департамент пытался утверждать, что ограждение было установлено и Милану предупредили, но на ней были наушники. Камера видеонаблюдения разоблачила эту ложь.