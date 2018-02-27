вторник, 27 февраля 2018 г.
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Эстонский хирург провел в Хельсинки операцию по пересадке сердца

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Хирурги. Иллюстративный снимок

ФОТО: AFP / Scanpix

Кардиохирург Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Гюнтер Тааль в январе в сотрудничестве с финскими коллегами пересадил 53-летней эстонке сердце в центральной больнице университета Хельсинки.

«Пациентка восстанавливается в Эстонии, ее самочувствие хорошее, новое сердце эстонки - из Финляндии», - сказал Тааль в пресс-релизе PERH.

Это второй пациент из Эстонии, которому доктор Тааль пересадил сердце, прошлым летом сердце пересадили 54-летнему мужчине из Эстонии.

Врачи и пациенты должны круглосуточно быть готовы к трансплантации. Вечером 25 января пришлось действовать быстро: доктор Тааль провел операцию в региональной больнице и полетел в Хельсинки, где ночью в центральной больнице университета Хельсинки прошла успешная операция по пересадке сердца. На следующее утро Тааль вернулся первым авиарейсом, поскольку в его больнице его ждала следующая операция, сообщил пресс-секретарь PERH.

«В качестве члена объединяющей трансплантационные центры Северных стран организации Scandiatransplant наши возможности оказывать помощь пациентам существенно расширились, именно поэтому эстонские пациенты быстро попали на операции по пересадке, а выбор донорских органов значительно шире. В Эстонии нам бы, скорее всего, пришлось много лет ждать подходящего донорского сердца», - отметил Тааль.

В дальнейшем перенесшие операцию по пересадке сердца пациенты будут находиться под тщательным наблюдением эстонских кардиологов, в PERH лечение пациентов координирует Пентти Пыдер.

«Постоперационное консультирование и наблюдение играет крайне важную роль в процессе выздоровления. Тесное сотрудничество с центральной больницей университета Хельсинки во всех аспектах трансплантации по-прежнему остается краеугольным камнем нашей деятельности», - сказал доктор Пыдер.

Наряду с пересадкой сердца в региональной больнице также продолжаются операции по имплантации искусственного левого желудочка сердца (LVAD). Последняя операция, шестая по счету, прошла 22 января, пациент уже успешно приходит в себя дома, после улучшения обусловленных сердечной недостаточностью клинических показателей врачи планируют поставить его в очередь на пересадку сердца.

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