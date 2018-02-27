среда, 28 февраля 2018 г.
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Эксперт: разумно ли перед продажей делать в квартире ремонт?

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ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

Еще до начала ремонта следует взвесить все за и против. Обычно считается, что от только что сделанного свежего ремонта выигрывает и продавец, и покупатель, размышляет Kodu. Но так ли это? Обратимся к специалистам.  

Деньги, потраченные на ремонт, по-разному влияют на стоимость объекта. Чтобы понять, следует ли вообще приступать к ремонту недвижимости, которую планируете продать, сравните расходы и доходы. 

«Сегодняшняя ситуация на рынке такова, что большой ремонт перед продажей делать не стоит. Активнее покупают жилье без ремонта, чтобы затем реновировать его по своему вкусу», - отметил маклер Аrco Vara Тарво Тамме. Если жилому помещению пять-десять лет, можно его слегка освежить, но больших вложений, по мнению Тамме, делать не стоит. Надобность в освежающем ремонте может сыграть на руку продавцу, так как покупатель получит более приятное впечатление при просмотре, а, как известно, эмоции, тем более положительные, играют большую роль при принятии решения. 

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