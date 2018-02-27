Эксперт: разумно ли перед продажей делать в квартире ремонт?

«Сегодняшняя ситуация на рынке такова, что большой ремонт перед продажей делать не стоит. Активнее покупают жилье без ремонта, чтобы затем реновировать его по своему вкусу», - отметил маклер Аrco Vara Тарво Тамме. Если жилому помещению пять-десять лет, можно его слегка освежить, но больших вложений, по мнению Тамме, делать не стоит. Надобность в освежающем ремонте может сыграть на руку продавцу, так как покупатель получит более приятное впечатление при просмотре, а, как известно, эмоции, тем более положительные, играют большую роль при принятии решения.