Эксперт: разумно ли перед продажей делать в квартире ремонт?

Еще до начала ремонта следует взвесить все за и против. Обычно считается, что от только что сделанного свежего ремонта выигрывает и продавец, и покупатель, размышляет Kodu. Но так ли это? Обратимся к специалистам.
Деньги, потраченные на ремонт, по-разному влияют на стоимость объекта. Чтобы понять, следует ли вообще приступать к ремонту недвижимости, которую планируете продать, сравните расходы и доходы.
«Сегодняшняя ситуация на рынке такова, что большой ремонт перед продажей делать не стоит. Активнее покупают жилье без ремонта, чтобы затем реновировать его по своему вкусу», - отметил маклер Аrco Vara Тарво Тамме. Если жилому помещению пять-десять лет, можно его слегка освежить, но больших вложений, по мнению Тамме, делать не стоит. Надобность в освежающем ремонте может сыграть на руку продавцу, так как покупатель получит более приятное впечатление при просмотре, а, как известно, эмоции, тем более положительные, играют большую роль при принятии решения.