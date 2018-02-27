Важная информация для обладателей ИД-карт

Департамент государственных инфосистем (RIA) разработал новое приложение DigiDoc - решение, которое предназначено для создания, использования, передачи и проверки цифровых подписей.
DigiDoc 4 - это новая и улучшенная версия использовавшегося до сих пор приложения DigiDoc 3, пишет rus.err.ee. Обновленная версия имеет более современный дизайн и более удобный пользовательский интерфейс, сообщает RIA.
Самое большое изменение по сравнению с предыдущей версией заключается в том, что теперь все ключевые услуги ИД-карты объединены в одном месте, а приложение работает на трех языках - эстонском, русском и английском.
Обновлять и развивать DigiDoc 3 государство больше не будет, а перейти на новую версию приложения пользователям рекомендуют до конца этого года.
Более подробную информацию об обновлении приложения можно найти по данной ссылке.