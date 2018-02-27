вторник, 27 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Важная информация для обладателей ИД-карт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ИД-карта.

ФОТО: Martin Ahven

Департамент государственных инфосистем (RIA) разработал новое приложение DigiDoc - решение, которое предназначено для создания, использования, передачи и проверки цифровых подписей.

DigiDoc 4 - это новая и улучшенная версия использовавшегося до сих пор приложения DigiDoc 3, пишет rus.err.ee. Обновленная версия имеет более современный дизайн и более удобный пользовательский интерфейс, сообщает RIA.

Самое большое изменение по сравнению с предыдущей версией заключается в том, что теперь все ключевые услуги ИД-карты объединены в одном месте, а приложение работает на трех языках - эстонском, русском и английском.

Обновлять и развивать DigiDoc 3 государство больше не будет, а перейти на новую версию приложения пользователям рекомендуют до конца этого года.

Более подробную информацию об обновлении приложения можно найти по данной ссылке.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ