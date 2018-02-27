В небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет

Отмечается, что пилоты самолета почувствовали запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке, передает Korrespondent.net.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас", - сообщили пожарные.

По данным СМИ, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.