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В небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет

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Airbus A300-600ST.

ФОТО: Lystseva Marina/ITAR-TASS

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 26 февраля, совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Отмечается, что пилоты самолета почувствовали запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке, передает Korrespondent.net.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас", - сообщили пожарные.

По данным СМИ, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

Airbus A300-600ST Beluga - один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus.

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