Чехия, США, Канада в Россию ни ногой. Норвегия, Украина и Франция к бойкоту не присоединились

Ранее Себастьян Самулэльссон, член сборной Швеции, сказал, что не собирается ехать в Тюмень, в страну, где окончательно не решена проблема употребления допинга. Самуэльссона поддержал и американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, который призвал к бойкоту и элиту биатлона из сборной Норвегии: «Чехия, Канада и США уже объявили о бойкоте. Норвежцы, займите жёсткую позицию, и за вами последуют другие. Если не предпринимать смелых действий, IBU будет сходить с рук коррупция, игнорирование интересов спортсменов и отказ от защиты чистого спорта», — написал Бэйли в своём Твиттере.

Действия американца не нашли понимания ни у звезды норвежского биатлона Эмиля Свендсена, ни у федерации биатлона Норвегии.

«Я против бойкота как средства решения проблемы. Не собираюсь этим заниматься. Понятно, что есть скептические настроения из-за многочисленных случаев допинга в России. И нет сомнений, что мошенничество происходило. Но я считаю, что нужно позволить спокойно работать тем, кто занимается антидопингом. Я против бойкотов», - сказал Свендсен в интервью шведской Expressen

Генеральный секретарь Союза биатлонистов Норвегии Ракель Раунтун сообщила, что норвежские биатлонисты не намерены отказываться от участия в этапе Кубка мира в России.

«Мы ранее говорили, что выступаем против того, чтобы соревнования проводили страны, несоответствующие Кодексу WADA. Но на данный момент мы заняли выжидательную позицию и не будем принимать таких мер, как бойкот. Мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, лишая из возможности соревноваться, в целях поддержки каких-либо политических посланий», – заявила чиновница NRK-.

Лидер биатлонного сезона Мартен Фуркад объяснил, что для него важнее спорт, чем политика, а бойкот назвал ненужным дополнительным наказанием для России: «Моя позиция по отношению к допингу всем давно ясна, но по России у меня другое мнение. Эта страна – настоящий фанат биатлона, она не заслуживает того, чтобы ее наказывали вечно. Было ли решение сохранить этап Кубка мира в Тюмени противоречивым? Я так не думаю. Это будет хороший финал Кубка мира, где я, конечно, буду рад принять участие. Также я считаю, что те российские спортсмены, которые выступали в Пхенчхане-2018, имели право идти под своим флагом на церемонии закрытия Игр. К ним и так относились намного строже, чем к остальным. Многие спортсмены из разных стран вообще не отобрались бы в Пхенчхан-2018, если бы к ним применили такие же критерии.

Русские – большие патриоты, и я не думаю, что лишение их флага решит проблему допинга. Было бы здорово, если бы им вернули флаг, потому что для них это и так была трудная Олимпиада», – рассказал Фуркад France-Presse.

Приедут на этап КМ в Тюмень и украинцы: «Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не ехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», – заявили в ФБУ.

На биатлонный этап, который состоится через три недели уже продана 21 тысяча билетов, и ожидаются команды из 29 стран, в том числе из Швеции, Германии, Норвегии.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг поделился мнением насчет бойкота со стороны США, Канады и Чехии этапа Кубка мира в Тюмени.

«Я не скажу, что мы проявили мягкость – мы были справедливы в решении провести этап в России. Мы поступили правильно, учитывая ту информацию, которую мы имеем.

Думаю, люди, которые хорошо знают работу нашей организации, в курсе, что мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к допингу.

Мы наказали Россию многими другими способами, временное отстранение СБР продлится минимум до конца сезона.