The Guardian: через Эстонию отмывали деньги родственников Путина и ФСБ

По данным издания, летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что британская компания Lantana Trade LLP представила ложные данные и утверждала, что у нее отсутствует существенный финансовый оборот. Выяснилось, что компания обладала огромными депозитами и каждый день совершала операции в размере миллионов евро. Счет Lantana в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и проработал 11 месяцев.

Идентичность конечных бенефициаров Lantana была скрыта за офшорными фирмами на Маршалловых островах и Сейшельских островах. Совершившее утечку данных лицо сообщило датской газете Berlingske, что, хотя банк не смог поначалу выявить бенефициаров Lantana, позже оказалось, что среди них были двоюродный брат президента России Игорь Путин и связанные с ФСБ лица.

Согласно рапорту, который слили газете Berlingske и которым поделились с The Guardian, у сотрудников эстонского филиала Danske появились подозрения после полученной из России подсказки. Они обнаружили, что Lantana была тесно связана с российским Промсбербанком, одним из членов правления которого был двоюродный брат президента России Игорь Путин. В их числе также были банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов, которого в 2016 году арестовали и обвинили в крупном мошенничестве. Промсбербанк прекратил деятельность в 2016 году.