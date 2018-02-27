Награжденный медалью за спасение жизни стал серийным поджигателем

Через несколько часов пожар охватил сарай, расположенный неподалеку от бани в деревне Мяннику, оттуда огонь распространился на еще одну баню. Здания не имеют подключения к электричеству.

Инспектор Спасательного департамента, осматривавший места происшествия на следующий день, вновь приходит к выводу, что это поджоги.

Рядом со сгоревшим зданием эксперты находят бутылку из-под уксуса, в которую налита жидкость зеленого цвета. Они считают, что ее могли использовать по время поджога.

Хозяин сарая говорит полицейским, что Рене Ярлов приходил к нему и сказал, что это его бутылка.

Через десять дней полиция допрашивает Рене Ярлова, но он не признает бутылку своей и не может объяснить, как она могла оказаться на месте пожара.

В ходе расследования первого апрельского пожара в бане экспертиза приходит к выводу, что обуглившиеся деревянные части содержат скипидар. Там могут быть естественные составляющие дерева, есть наличие лака, но обнаружены частицы скипидара или растворителя.

Решающей деталью в этой истории стала бутылка из-под уксуса, которую эксперты нашли в мае в восьми метрах от места возгорания. С нее берут пробы ДНК.

Ответ гласит: на бутылке есть следы нескольких ДНК, но и наличие ДНК Рене Ярлова на этой бутылке исключить нельзя.

Хозяин сеновала говорит, что жизнь в Холдрес была спокойной, а потом загорелся соседский хутор, после этого - пограничный пункт. После апрельского пожара, который уничтожил баню и сеновал, спустя сутки загорелась расположенная рядом делянка RMK. Это показалось странным, никто рядом не живет, сказал хозяин сеновала.

Показания другого соседа полиции заинтересовали еще больше.

Семья Ярлов живет в доме, который принадлежит англичанину. Никто в семье не работает, но и Рейн, и Рене Ярлов регулярно употребляют алкоголь. Рене Ярлов бродит по округе, ездит на велосипеде. Местные жители считают, что последние поджоги – дело рук Рене Ярлова.

Подозрительным показалось и то, что каждый раз спасателям звонил именно Рене Ярлов: другие спят, а он замечает происходящее и звонит на номер 112. У Рене есть кличка – Телезвезда. Ему самому очень нравится, когда кто-то его так называет. «Я боюсь, что это Рене Ярлов поджигает строения в округе», - записано в протоколе допроса соседа.

В сентябре на Рене Ярлова надевают наручники. Его подозревают в серии поджогов в деревне Холдре.

Рене Ярлов пишет, – официально у него образование восемь классов - что в апреле 2017 года, после того, как он выпил «халхоголь», он поджег принадлежащую отцу баню. Вечером на земле соседа он поджег зажигалкой сено. В тот вечер он был очень пьяным.

Через месяц, в мае 2017 года, до поджога он съездил в Тырва, где с другом сильно напился (на двоих они выпили литр водки и три полуторалитровых бутылки джина). Вернулся домой, погулял по деревне и поджег уже горевшую баню во второй раз.

Приехали пожарные, а Рене выпил еще - и в тот же вечер полыхнуло на соседском хуторе. Бутылку с бензином поджигатель где-то потерял, но дома у него был растворитель, от которого огонь тоже разгорелся быстро.

В конце прошлого года в рамках согласительного производства Валгаский уездный суд вынес приговор: Рене Ярлов получил два года тюрьмы условно. Наказание не будет применено, если он не совершит в течение двух с половиной лет нового преступления.