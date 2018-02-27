Награжденный медалью за спасение жизни стал серийным поджигателем

Середина сентября 2016 года. Таллинн, аудитория в музее «KUMU». Атмосфера праздничная. В воздухе носится тонкий аромат духов. Поет Элина Нечаева. Ханно Певкур, последние месяцы находящийся на посту министра внутренних дел, - правда, сам он об этом еще не знает - жмет руки собравшимся. Рядом с ним генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Живущая в деревне Холдрес Валгаского уезда Юлле Ярлов и ее сын Рене получают медали за спасение человеческой жизни: они вытащили из горевшего дома своего соседа Хейки. Сарай, чулан, а за ними и жилой дом соседа вспыхнули в канун Ивановой ночи. Ярловы еще и разбудили другого соседа, на дом которого мог перекинуться огонь.
Юлле Ярлов говорит журналистам: «Окно было закрыто, я разбила стекло. Открыла рамы и забралась внутрь. Потом открыла дверь, впустила сына, и мы пошли за Хейки. Телевизор работал – показывали футбол, а Хейки спал, и мы его разбудили».
Ее сын Рене добавил, как трудно было выносить из горящего дома документы. Он знал, что они где-то на ночном столике. Огонь уже охватил крышу. Жар был очень сильным, заходить в дом было сложно. Пробрался на четвереньках, чтобы хотя бы забрать документы, они должны были лежать в задней комнате. Все было в дыму, путь обратно оказался еще сложнее.
К счастью, все остались живы.
Пожар в том же доме вспыхнул и на следующий день.
«Страха не было. Просто нужно было вывести оттуда человека, спасти какое-то его имущество и дождаться спасателей», - сказал Рене Ярлов после получения награды репортерам «Актуальной камеры».
Потерявший дом Хейки целый месяц жил у семьи Ярловых. После этого его отправили в социальную квартиру в волости Хельме.
Рене Ярлов публиковал статьи о своем героическом поступке и ссылки на сюжеты о том же на своей страничке в Facebook. Друзья его хвалили. Круто, что тут еще скажешь.
Прошла зима.
В начале апреля в деревне Холдре, расположенной у границы с Латвией, снова становится интересно.
3 апреля загорелась принадлежащая отцу Рене Ярлова, Рейну, баня. В 18.16 Рене Ярлов звонит спасателям. Он считает, что это поджог. В бане никто не жил. Пожаром причинен ущерб на сумму 5000-10 000 евро.
Всего через пять часов, когда уже стемнело, спасателям поступает новый вызов из той же деревни: в нескольких сотнях от недавно горевшей бани полыхнул сеновал. Подстанция находится в метре от горящей постройки. Все сгорело.
На следующий день оба пожарища осматривает инспектор следственной группы Спасательного департамента. Оба здания не имеют соединения с электричеством. В баню в последний раз ходили три месяца назад, дверь дома была заперта. «Поджог», - решает инспектор.
Проходит месяц и еще неделя. Чудесная весна продолжается, деревья покрываются листьями. Происшествия в деревне Холдре не заканчиваются.
12 мая вновь снова горит баня Рейна Ярлова. Хозяин бани просит вызвать полицию: перед пожаром из бани вынесли печь, в окрестностях видели красную машину, а в ней - цыган.
Полицейскому кинологу пришлось разнимать на месте происшествия дерущихся, одним из которых оказался Рене Ярлов: у него зафиксировано опьянение в один промилле. Глаза красные, реакции нарушены.
Через несколько часов пожар охватил сарай, расположенный неподалеку от бани в деревне Мяннику, оттуда огонь распространился на еще одну баню. Здания не имеют подключения к электричеству.
Инспектор Спасательного департамента, осматривавший места происшествия на следующий день, вновь приходит к выводу, что это поджоги.
Рядом со сгоревшим зданием эксперты находят бутылку из-под уксуса, в которую налита жидкость зеленого цвета. Они считают, что ее могли использовать по время поджога.
Хозяин сарая говорит полицейским, что Рене Ярлов приходил к нему и сказал, что это его бутылка.
Через десять дней полиция допрашивает Рене Ярлова, но он не признает бутылку своей и не может объяснить, как она могла оказаться на месте пожара.
В ходе расследования первого апрельского пожара в бане экспертиза приходит к выводу, что обуглившиеся деревянные части содержат скипидар. Там могут быть естественные составляющие дерева, есть наличие лака, но обнаружены частицы скипидара или растворителя.
Решающей деталью в этой истории стала бутылка из-под уксуса, которую эксперты нашли в мае в восьми метрах от места возгорания. С нее берут пробы ДНК.
Ответ гласит: на бутылке есть следы нескольких ДНК, но и наличие ДНК Рене Ярлова на этой бутылке исключить нельзя.
Хозяин сеновала говорит, что жизнь в Холдрес была спокойной, а потом загорелся соседский хутор, после этого - пограничный пункт. После апрельского пожара, который уничтожил баню и сеновал, спустя сутки загорелась расположенная рядом делянка RMK. Это показалось странным, никто рядом не живет, сказал хозяин сеновала.
Показания другого соседа полиции заинтересовали еще больше.
Семья Ярлов живет в доме, который принадлежит англичанину. Никто в семье не работает, но и Рейн, и Рене Ярлов регулярно употребляют алкоголь. Рене Ярлов бродит по округе, ездит на велосипеде. Местные жители считают, что последние поджоги – дело рук Рене Ярлова.
Подозрительным показалось и то, что каждый раз спасателям звонил именно Рене Ярлов: другие спят, а он замечает происходящее и звонит на номер 112. У Рене есть кличка – Телезвезда. Ему самому очень нравится, когда кто-то его так называет. «Я боюсь, что это Рене Ярлов поджигает строения в округе», - записано в протоколе допроса соседа.
В сентябре на Рене Ярлова надевают наручники. Его подозревают в серии поджогов в деревне Холдре.
Рене Ярлов пишет, – официально у него образование восемь классов - что в апреле 2017 года, после того, как он выпил «халхоголь», он поджег принадлежащую отцу баню. Вечером на земле соседа он поджег зажигалкой сено. В тот вечер он был очень пьяным.
Через месяц, в мае 2017 года, до поджога он съездил в Тырва, где с другом сильно напился (на двоих они выпили литр водки и три полуторалитровых бутылки джина). Вернулся домой, погулял по деревне и поджег уже горевшую баню во второй раз.
Приехали пожарные, а Рене выпил еще - и в тот же вечер полыхнуло на соседском хуторе. Бутылку с бензином поджигатель где-то потерял, но дома у него был растворитель, от которого огонь тоже разгорелся быстро.
В конце прошлого года в рамках согласительного производства Валгаский уездный суд вынес приговор: Рене Ярлов получил два года тюрьмы условно. Наказание не будет применено, если он не совершит в течение двух с половиной лет нового преступления.
Сейчас в деревне Холдре спокойно.