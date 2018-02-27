Названы 50 самых захватывающих маршрутов 2018 года

Британцы составили карту из 50 необычных маршрутов, отправившись по которым туристов ждут незабываемые, порой даже опасные приключения. Открывает рейтинг — вулкан Килиманджаро. Путешественникам советуют подняться на самый верх и если все грамотно спланировать, то встретить рассвет на вершине 6 000 метров, пишет turizm.ru.

На втором месте — Намибия. Туда советуют отправиться, чтобы понаблюдать за носорогами, львами, гепардами и слонами. Замыкает первую тройку — путешествие в Национальный парк вулканов в Руанде. Здесь туристам рекомендуют провести время в компании горилл и отправиться в поход на байдарках по озеру Киву.