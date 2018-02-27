Названы 50 самых захватывающих маршрутов 2018 года

Британский The Telegraph назвал 50 маршрутов, на которых можно испытать себя и получить необычный и даже экстремальный опыт. В числе самых захватывающих — сплав в Намибии, охота в Белоруссии и тур по железной дороге в Таиланде.
Британцы составили карту из 50 необычных маршрутов, отправившись по которым туристов ждут незабываемые, порой даже опасные приключения. Открывает рейтинг — вулкан Килиманджаро. Путешественникам советуют подняться на самый верх и если все грамотно спланировать, то встретить рассвет на вершине 6 000 метров, пишет turizm.ru.
На втором месте — Намибия. Туда советуют отправиться, чтобы понаблюдать за носорогами, львами, гепардами и слонами. Замыкает первую тройку — путешествие в Национальный парк вулканов в Руанде. Здесь туристам рекомендуют провести время в компании горилл и отправиться в поход на байдарках по озеру Киву.
В топ-50 самых захватывающих приключений также вошли: наблюдение за пингвинами у берегов Западной Антарктиды, одиссея по самой длинной в мире горной цепи в Перу, снорклинг с акулами на севере Галапагосского архипелага, поездка на остров Пасхи в Чили, знакомство с жизнью ковбоев на ранчо Dixie Dude в Техасе, каякинг в Канаде, поход по Аравийским пустыням, знакомство с тиграми в индийских заповедниках Тадоба, Пенч и Сатпура и многие другие.