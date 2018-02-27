Андрей Ларьков: "Честно говоря, астматиков у норвежцев я не заметил"

"Елена Вяльбе - большой молодец, она никогда не даёт никому расслабиться, всех держит, сохраняет в нас хороший соревновательный настрой. И сейчас отдыха никакого не будет, уже 28 февраля новый старт. Мы готовились к Олимпиаде плодотворно не один год и не один сезон. Как готовились, так и пробежали. Что касается самой Олимпиады, то всё было обычно, банально. Но у нас, лыжников, была команда, точнее, треть от её возможного количества. До Олимпиады это очень сильно сказывалось. Но, приехав в Корею, начали немного приходить в себя. Что касается командного обеспечения, то тренеры, доктора, массажисты – все сработали превосходно, за что им большое спасибо», — добавил спортсмен.