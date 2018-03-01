Тостер как арт-объект: мелкая бытовая техника от Dolce & Gabbana и Smeg

На международной выставке дизайна в Милане Salonedel Mobile, Smeg и Dolce&Gabbana представили свою новую совместную коллекцию приборов –Sicily Is My Love. Она стала ярким продолжением прошлой коллаборации двух брендов: тогда это была лимитированная серия холодильников FAB, расписанных вручную сицилийскими художниками, пишет InMyRoom со ссылкой на smeg-store.ru.
Как и холодильники, малая бытовая техника в эксклюзивном дизайне получила черты неподражаемого стиля Dolce&Gabbana. На корпусах тостеров, кофеварок эспрессо, чайников, блендеров, миксеров и соковыжималок расцвели золотые лимоны и другие цитрусовые, распустились цветы и заалели яркие вишни.
Всё это - элементы сицилийского изобразительного искусства, в рамках из треугольных узоров под названием crocchi. В декоре приборов присутствуют ненавязчивые цветочные мотивы, вдохновением для которых послужили побережье и ландшафты Южной Италии, а также фантастические пейзажи Этны в окружении интересного орнамента, в котором можно увидеть руины греческого храма Кастора и Поллукса в Долине Храмов, символ Тринакрии и изображения карточчи (сицилийских трубочек из теста), похожих на листья.
Все эстетические символы неразрывно связаны, в частности, с Сицилией, духовной родиной Доменико Дольче и Стефано Габбана, а также со всей Италией в целом. Кухня, для совершенства которой предназначены продукты Smeg, всегда останется одним из наиболее ярких проявлений культуры этой страны.