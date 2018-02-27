Около половины всех криптовалют провалилось

Если зайти на популярный сайт Tokendata, занимающийся отслеживанием состояния ICO, то можно увидеть, что из 902 актуальных в прошлом году криптовалют 142 потерпели неудачу на этапе финансирования, а еще 276 провалились после того, как организаторы собрали деньги и закрылись или же постепенно перестали подавать признаки активности, пишет 4pda.ru. Еще 113 ICO можно отнести к «наполовину провальным», так как их организаторы перестали общаться в социальных сетях, или же их сообщество невероятно маленькое для дальнейшего развития. Таким образом, порядка 59% прошлогодних криптовалют уже провалились или находятся на грани, заработав 233 миллиона долларов.