вторник, 27 февраля 2018 г.
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  • А вы его видели? В Таллинне пропал 50-летний Александр

А вы его видели? В Таллинне пропал 50-летний Александр

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Александр.

ФОТО: Põhja prefektuur

Полицейские просят помощи в поиске 50-летнего Александра, который 12 февраля ушел из дома на бульваре Сыпрузе в Таллинне и пропал.

Как сообщает Пыхьяская префектура, 15 дней назад Александр ушел из дома на бульваре Сыпрузе и исчез. Близкие и полицейские проверили больницы и пообщались со знакомыми пропавшего, но никакой полезной информации они так и не получили. Мобильный телефон Александра отключен с 12 февраля.

Приметы пропавшего: рост 185, русые волосы, носит очки. Уходя из дома, он был одет в темно-синюю рабочую куртку, черный свитер, бордовую футболку-поло, темно-синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, полиция просит звонить по номеру 112.

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