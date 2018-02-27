А вы его видели? В Таллинне пропал 50-летний Александр

Как сообщает Пыхьяская префектура, 15 дней назад Александр ушел из дома на бульваре Сыпрузе и исчез. Близкие и полицейские проверили больницы и пообщались со знакомыми пропавшего, но никакой полезной информации они так и не получили. Мобильный телефон Александра отключен с 12 февраля.