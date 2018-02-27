А вы его видели? В Таллинне пропал 50-летний Александр
27 февраля 2018 г., 12:56
Полицейские просят помощи в поиске 50-летнего Александра, который 12 февраля ушел из дома на бульваре Сыпрузе в Таллинне и пропал.
Как сообщает Пыхьяская префектура, 15 дней назад Александр ушел из дома на бульваре Сыпрузе и исчез. Близкие и полицейские проверили больницы и пообщались со знакомыми пропавшего, но никакой полезной информации они так и не получили. Мобильный телефон Александра отключен с 12 февраля.
Приметы пропавшего: рост 185, русые волосы, носит очки. Уходя из дома, он был одет в темно-синюю рабочую куртку, черный свитер, бордовую футболку-поло, темно-синие джинсы и черные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, полиция просит звонить по номеру 112.