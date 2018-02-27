Резня в отеле под Таллинном: человек погиб от одного удара ножом

Во вторник в Таллинне продолжился судебный процесс над мужчиной, который, согласно обвинению, умертвил знакомого, нанеся ему ножевое ранение в ногу.
Преступление было совершено 5 марта прошлого года неподалеку от Таллинна в отеле «Пеолео». Временно живший там 53-летний Юри вместе со своим 58-летним знакомым пил водку, между ними вспыхнула ссора. Юри схватил кухонный нож и всадил его в бедро потерпевшего. Длина лезвия ножа составляла около 13 см. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.
Нож повредил бедренную артерию, жертва вскоре скончалась от потери крови.
Полиция задержала Юри и предъявила ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности.
Суд планирует перейти к прениям в середине марта.