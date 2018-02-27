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Резня в отеле под Таллинном: человек погиб от одного удара ножом

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Во вторник в Таллинне продолжился судебный процесс над мужчиной, который, согласно обвинению, умертвил знакомого, нанеся ему ножевое ранение в ногу.

Преступление было совершено 5 марта прошлого года неподалеку от Таллинна в отеле «Пеолео». Временно живший там 53-летний Юри вместе со своим 58-летним знакомым пил водку, между ними вспыхнула ссора. Юри схватил кухонный нож и всадил его в бедро потерпевшего. Длина лезвия ножа составляла около 13 см. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.

Нож повредил бедренную артерию, жертва вскоре скончалась от потери крови.

Полиция задержала Юри и предъявила ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности.

Суд планирует перейти к прениям в середине марта.

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