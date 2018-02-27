Резня в отеле под Таллинном: человек погиб от одного удара ножом

Преступление было совершено 5 марта прошлого года неподалеку от Таллинна в отеле «Пеолео». Временно живший там 53-летний Юри вместе со своим 58-летним знакомым пил водку, между ними вспыхнула ссора. Юри схватил кухонный нож и всадил его в бедро потерпевшего. Длина лезвия ножа составляла около 13 см. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.