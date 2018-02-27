Деньги за отмененный почти два года назад концерт Эроса Рамаццотти так и не вернули. Но появился шанс

Концерт должен был пройти 30 марта 2016 года. Билеты продавали в Piletilevi. Кто-то покупал их через Интернет, кто-то - в пунктах продаж. О том, что концерт отменен, стало известно в последний момент. По словам одного из обратившихся в редакцию Rus.Postimees читателей, он, как и было ему предложено, написал заявление и стал ждать возврата денег.

«Сначала говорили, что будут выплачивать по мере поступления денег от посредника. Потом сказали, что будут судиться, потому что посредник деньги не возвращает. Потом обрадовали, что выиграли какой-то суд в Москве и получат деньги к 18.01.2018. В начале февраля позвонил в Piletilevi, но мне сказали, что посредник на телефонные звонки не отвечает, а денег у них до сих пор нет. Посоветовали обратиться в Департамент защиты прав потребителя, но я туда обращался еще в 2016 году, и мне ответили, что посредником выступает латвийская фирма, и эстонский департамент тут ничем помочь не может».

Кроме этого человека о своей обиде на Piletilevi нам рассказали еще двое. В реальности же таких намного больше, поэтому настало время задать вопрос местной компании, на которую обижаются по вине зарубежных партнеров.

Мы обратились в фирму Piletilevi, чтобы прояснить самый главный вопрос: так есть ли у клиентов хоть какой-то шанс получить свои деньги или это дохлый номер и уже пора забыть о потерянных когда-то евро?

На наш запрос ответила руководитель отдела продаж Юлиана Нурк, которая лично вела проект организации концерта Эроса Рамаццотти в Таллинне и все эти годы не переставала давить на организаторов гастролей, чтобы вернуть деньги клиентам.

«Для начала расскажу хронологию событий, - сказала Нурк. - Концерт был отменен из-за того, что агент, заключивший договор с артистом, не выполнил свои обязательства. Этим агентом являлась компания ООО «Глобальные коммуникации», с которой, в свою очередь, договор об организации концерта артиста в Эстонии заключила латвийская компания Herman Stage CО SIA».

После отмены концерта организатор, компания Herman Stage CО SIA, взял на себя обязательство предоставить все необходимые для возврата средства не позднее, чем к 1 июля 2016 года: «К сожалению, это обещание выполнено не было, и сумма, требуемая для возврата денег за все купленные билеты, на счет Piletilevi не поступила».

Между тем, начиная с 20 апреля 2016 года Piletilevi начал возвращать деньги за билеты, которые были проданы в пунктах продаж. Начать было решено именно с них, поскольку позже найти этих клиентов было бы сложно, а по горячим следам удалось расплатиться со всеми, кто мог принести билет и обменять его на деньги.