Галерея: черная с золотом и вкраплениями красного квартира ждет ваших предложений по цене

Находящаяся неподалеку от Кадриорга и от моря двухкомнатная квартира с замысловатым дизайном и смелым подбором цветов ждет своего покупателя.
Знаете ли вы, где находится улица Лийваоя? Гурманам достаточно сказать, что недалеко от ресторана iO, старожилам будет понятно, если объяснить, что почти напротив "Черного лебедя" и практически на морском берегу. Борцы за экологию поймут, потому что будущая улица Рейди должна пройти совсем рядом...
Дом построен в 2006 году, комнат - две, площадь - 66,7 м2, огромный балкон. В объявлении написано, что квартира - дизайнерская. Вполне вероятно, так как в ней много запоминающихся деталей, например, много зеркал в золоченых рамах и крупных светильников цилиндрической формы.
А еще больше черного цвета. Даже стиральная машина - и та в тон. Нет, есть еще и красный, и немного светлого, но на фоне черного с золотом все остальное меркнет. Обстановку могут оставить, и если подобная цветовая гамма вам по вкусу, то обращайтесь СЮДА.