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  • Галерея: реновированная в стиле ретро квартира в тихом центре столицы

Галерея: реновированная в стиле ретро квартира в тихом центре столицы

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Квартир в скандинавском стиле у нас все больше и больше, но, к счастью, другой дизайн тоже можно найти, пишет Kodu. Немного деревенская, уютная, с оригинальными предметами декора, эта квартира выглядит очень симпатично.

В Таллинне в районе Веэренни, в построенном в 1895 году деревянном доме находится трехкомнатная квартира, которая будто явилась к нам из прошлого. Эта находящаяся на втором этаже квартира полностью реновирована в прошлом году. Просторная гостиная, спальня, кухня, столовая, туалет и душевая, сауна, мастерская, светлая веранда и прихожая.  

На полу - оригинальные отреставрированные деревянные доски. Сохранены и приведены в порядок также двери и две прекрасные печки.  

Фото:

ФОТО: KV.EE

Фото:

ФОТО: KV.EE

Фото:

ФОТО: KV.EE

Не забудьте внимательно посмотреть галерею! 

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