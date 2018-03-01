Галерея: реновированная в стиле ретро квартира в тихом центре столицы
1 марта 2018 г., 17:31
Квартир в скандинавском стиле у нас все больше и больше, но, к счастью, другой дизайн тоже можно найти, пишет Kodu. Немного деревенская, уютная, с оригинальными предметами декора, эта квартира выглядит очень симпатично.
В Таллинне в районе Веэренни, в построенном в 1895 году деревянном доме находится трехкомнатная квартира, которая будто явилась к нам из прошлого. Эта находящаяся на втором этаже квартира полностью реновирована в прошлом году. Просторная гостиная, спальня, кухня, столовая, туалет и душевая, сауна, мастерская, светлая веранда и прихожая.
На полу - оригинальные отреставрированные деревянные доски. Сохранены и приведены в порядок также двери и две прекрасные печки.
Не забудьте внимательно посмотреть галерею!