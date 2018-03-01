Фото странной квартиры: устрашающие предметы в интерьере

В доме собрана коллекция странных и устрашающих предметов, ставших, наряду с обнаженными стенами, частью мрачного интерьера.

Фото: ФОТО: yellowhome.ru

Впрочем, некоторые помещения дома (кабинет, библиотека, кухня) вполне обычны и функциональны. В остальных было поначалу страшновато и самим обитателям.

Фото: ФОТО: yellowhome.ru