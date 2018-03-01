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Фото странной квартиры: устрашающие предметы в интерьере

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ФОТО: yellowhome.ru

Только странные вкусы и желание эпатировать окружающих могли вызвать к жизни интерьер лофта, в котором живут фотограф Арне Свенсон и дизайнер Чарльз Буркхалтер, пишет yellowhome.ru

В доме собрана коллекция странных и устрашающих предметов, ставших, наряду с обнаженными стенами, частью мрачного интерьера.

Фото:

ФОТО: yellowhome.ru

Впрочем, некоторые помещения дома (кабинет, библиотека, кухня) вполне обычны и функциональны. В остальных было поначалу страшновато и самим обитателям.

Фото:

ФОТО: yellowhome.ru

Это еще цветочки! Множество странных и даже страшных фотографий находятся ЗДЕСЬ

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