Фото странной квартиры: устрашающие предметы в интерьере
1 марта 2018 г., 18:27
Только странные вкусы и желание эпатировать окружающих могли вызвать к жизни интерьер лофта, в котором живут фотограф Арне Свенсон и дизайнер Чарльз Буркхалтер, пишет yellowhome.ru.
В доме собрана коллекция странных и устрашающих предметов, ставших, наряду с обнаженными стенами, частью мрачного интерьера.
Впрочем, некоторые помещения дома (кабинет, библиотека, кухня) вполне обычны и функциональны. В остальных было поначалу страшновато и самим обитателям.
Это еще цветочки! Множество странных и даже страшных фотографий находятся ЗДЕСЬ.