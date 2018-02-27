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Сегодня в Radar: русская мафия основала свою штаб-квартиру в Эстонии

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Принадлежащий русской мафии дом неподалеку от пограничного пункта Койдула.

ФОТО: «Radar» / Kanal 2

Организованная преступная группировка из России, занимавшаяся в Эстонии крупными банковскими мошенничествами и контрабандой сигарет, действовала настолько продуманно и масштабно, что даже приобрела здесь недвижимость.

«2,17 миллиона евро – достаточно хорошие деньги», - говорит руководитель службы Лыунаской префектуры по борьбе с организованными и тяжкими преступлениями Райн Восман о доходах преступников. И это лишь часть прибыли, полученная только от контрабанды сигарет.

Еще хитрее была мошенническая схема, на которую попадались как крупные банки, так и небольшие конторы по выдаче кредитов, а также продавцы мобильных телефонов: члены группировки брали у эстонских предприятий кредиты и товар в рассрочку, но никогда их не возвращали. «Не только Печоры, но и половина Пскова сейчас говорит об айфонах, вывезенных из Эстонии обманным путем», - говорит Восман.

О том, что организация мошенничества была на высшем уровне, говорит и тот факт, что для совершения своих преступных операций члены группировки приобрели в Эстонии недвижимость.

Как группировка проворачивала свои преступные сделки и как ее членов задержали эстонские полицейские, смотрите в сегодняшней передаче Radar в 20.00 на Kanal 2.

А вот как выглядит купленный в Эстонии дом, который члены ОПГ использовали в своих целях.

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