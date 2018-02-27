Возможности смартфона делают автомобиль еще интеллектуальнее ФОТО: Digitark

За последние 10 лет наши мобильные телефоны превратились в смартфоны, изменились и наши автомобили. Ездят они более-менее так же, как и раньше, а вот сообразительности и у них явно прибавилось, считает консультант клиентов Telia Март Лаанемяги.

Во-первых, в автомобилях добавилось несколько разных экранов. В первую очередь это, конечно, большой универсальный экран на центральной панели. Он по мере надобности переключается между навигацией, управлением музыкой и мультимедийными файлами, звонками и различными настройками. Все чаще этим экраном пользуются вместо кнопок для команд машине – начиная с регулировки климатического устройства и заканчивая настройкой амортизаторов и прочего. Кроме того, эти экраны начали потихоньку заменять традиционные «циферблаты» на передней панели. И все это благодаря универсальности и возможности отображать актуальную информацию.

Но как бы ни старались производители автомобилей, изменения в машинах внедряются медленнее, чем это происходит в мире смарт-устройств. Хотя бы потому, что разработка автомобиля занимает много времени, да и в производстве каждая модель находится гораздо дольше по сравнению, например, со смартфоном. Зато последний имеется у большинства водителей, и он способен на многое. Поэтому идея и стремление воспользоваться функциональностью телефона на большом экране автомобиля как нельзя более логична.

ФОТО: Digitark