Финансовая инспекция может начать проверку в Danske Bank

Финансовая инспекция сообщила, что в 2014 году провела в эстонском филиале банка Danske проверки, в ходе которых выявила крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Инспекция в том числе выяснила, что Danske не проанализировал в достаточной мере своего клиента Lantana Trade LLP.

Эстонский филиал банка Danske не представил в ходе производства достаточно доказательств проведения соответствующего внутрибанковского анализа, в рамках которого могли бы возникнуть подозрения относительно реального бенефициара Lantana Trade LLP. Бездействие в отношении этой компании является предметом претензии финансовой инспекции к банку, отмечает инспекция.

Потенциальное введение в заблуждение учреждения финансового надзора в ходе надзорной процедуры является серьезным нарушением, если банк Danske располагал дополнительной информацией о своем клиенте, которую не представил в ходе проверки. Финансовая инспекция рассматривает вариант проведения соответствующей проверки.

По словам пресс-секретаря финансовой инспекции Пирет Лаксон, производство не является публичным, инспекция не может подробно прокомментировать, когда и где оно будет возбуждено.

По данным изданий Berlingske и The Guardian, сотрудники Danske Bank летом 2013 года обнаружили, что британская компания Lantana Trade LLP представила ложные данные и утверждала, что у нее отсутствует существенный финансовый оборот. Выяснилось, что компания обладала огромными депозитами и каждый день совершала операции в размере миллионов евро. Счет Lantana в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и проработал 11 месяцев.

Хотя Danske еще в 2013 был в курсе потенциального нарушения правил и отмывания денег, основательное расследование деятельности эстонского филиала начали только в 2017 году.

Идентичность конечных бенефициаров Lantana была скрыта за офшорными фирмами на Маршалловых островах и Сейшельских островах. Совершившее утечку данных лицо сообщило датской газете Berlingske, что хотя банк не смог поначалу выявить бенефициаров Lantana, позже оказалось, что среди них были двоюродный брат президента России Игорь Путин и связанные с ФСБ лица.