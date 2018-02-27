Фото: бизнесмен с неоднозначной репутацией Меэлис Лао обсудил в суде свои полумиллионные долги

Скандальный бизнесмен, некогда считавшийся одним из лидеров преступного мира Эстонии, Меэлис Лао обсуждал сегодня за закрытыми дверями в Харьюском уездном суде свой долг по налогам, достигший полумиллиона евро, пишет Postimees.
Судебный исполнитель Урмас Тярно сообщил на заседании, что он обязан хранить тайну исполнительного производства, а поэтому без разрешения суда не может открыто обсуждать вопросы личного имущества Лао. Такого же мнения придерживается и представлявший себя в суде лично Лао.
Суд объявил заседание закрытым.
Данные Налогово-таможенного департамента показывают, что по состоянию на сегодня долг Меэлиса Лао по налогам составляет 563 919,90 евро. Долги по налогам начали у него расти с 8 августа 2012 года.
Лао несколько раз судился с Налогово-таможенным департаментом, но проигрывал споры. По решению окружного суда, вступившего в силу в 2014 году, он и его бывший бухгалтер должны были выплатить долг по налогам фирмы, которой они руководили солидарно, в размере более 570 000 евро.
Eesti Ekspress четыре года назад писал, что нефтяной бизнес Меэлиса Лао и его мегасделка на 3,8 миллиона евро в России оказались блефом.
Несколько лет назад Лао принадлежала фирма ML Investments Group OÜ, с которой он в 2007 году даже вошел в рейтинг богатейших людей страны по версии Äripäev. Занявший 27 место среди 500 предпринимателей Лао прежде никогда в такие рейтинги не попадал, писал Äripäev.
Через несколько лет фирма сменила название и начала называться OÜ Inimõiguste Kaitse Büroo, руководителем которого Лао был до конца апреля 2010 года. Потом предприятие приобрел на данный момент уже признанный виновным в совершении налоговых преступлений Райво Паала.
Когда-то имевшего преступные связи Меэлиса Лао считали в Эстонии представителем преступного мира Петербурга, он наказывался в уголовном порядке. А вот после драки в ночном клубе BonBon, которая произошла в 2009 году, он был оправдан. Лао говорил, что на его жизнь покушались семь раз.