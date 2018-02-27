Фото: бизнесмен с неоднозначной репутацией Меэлис Лао обсудил в суде свои полумиллионные долги

Судебный исполнитель Урмас Тярно сообщил на заседании, что он обязан хранить тайну исполнительного производства, а поэтому без разрешения суда не может открыто обсуждать вопросы личного имущества Лао. Такого же мнения придерживается и представлявший себя в суде лично Лао.

Суд объявил заседание закрытым.

Данные Налогово-таможенного департамента показывают, что по состоянию на сегодня долг Меэлиса Лао по налогам составляет 563 919,90 евро. Долги по налогам начали у него расти с 8 августа 2012 года.

Лао несколько раз судился с Налогово-таможенным департаментом, но проигрывал споры. По решению окружного суда, вступившего в силу в 2014 году, он и его бывший бухгалтер должны были выплатить долг по налогам фирмы, которой они руководили солидарно, в размере более 570 000 евро.

Eesti Ekspress четыре года назад писал, что нефтяной бизнес Меэлиса Лао и его мегасделка на 3,8 миллиона евро в России оказались блефом.

Несколько лет назад Лао принадлежала фирма ML Investments Group OÜ, с которой он в 2007 году даже вошел в рейтинг богатейших людей страны по версии Äripäev. Занявший 27 место среди 500 предпринимателей Лао прежде никогда в такие рейтинги не попадал, писал Äripäev.

Через несколько лет фирма сменила название и начала называться OÜ Inimõiguste Kaitse Büroo, руководителем которого Лао был до конца апреля 2010 года. Потом предприятие приобрел на данный момент уже признанный виновным в совершении налоговых преступлений Райво Паала.