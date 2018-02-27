Facebook и Google забирают все больше денег эстонских рекламодателей

Если в позапрошлом году в рекламные каналы Google и Facebook инвестировали 6,6 млн евро, то в прошлом году эти расходы составили уже 9,1 млн евро. Конечно, речь не идет обо всех рекламных бюджетах, которые тратятся на онлайн-каналы за пределами Эстонии, но эти цифры дают хорошее представление о том, что происходит на рынке онлайн-рекламы. Через фирмы-посредники в Google и Youtube купили рекламу на 5,86 млн евро, а в Facebook и Instagram – на 3,26 млн евро, рост составил соответственно 20% и 93%.

«В то же время общий темп роста рынка онлайн-рекламы год от года замедляется, - прокомментировал результаты эксперт Kantar EMOR Эльвин Хейнла. - Кажется, маркетологи ищут новые возможности для увеличения популярности своих фирм».

Условия местного рынка не позволили стримингу зарекомендовать себя как привлекательный рекламный канал, и в этой сфере наблюдался спад – на 4,1%. Финансовый вклад в этот канал не такой уж большой и остается в пределах 1,5 млн евро. Имеющиеся рекламные каналы должны считаться с серьезным зарубежным конкурентом Youtube, который уже несколько лет работает на рынке Эстонии, но только сейчас его доля начала расти. Наряду с Youtube в Эстонии все более популярным становится дочерняя компания Facebook – Instagram, который маркетологи превратили в эффективный рекламный канал.

Местный рынок онлайн-рекламы растет быстрее, чем рекламный рынок в целом, однако интернет-сайты должны считаться не только с теми бюджетами, которые уходят за пределы Эстонии, но и с расходами на традиционные рекламные каналы – радио (рост составил 11,6%) и наружная реклама (рост 3,4%). Наружная реклама приобрела дополнительную популярность благодаря новым цифровым площадям и решениям.