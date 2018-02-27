среда, 28 февраля 2018 г.
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Губерниев: "Бэйли, призовите американцев выйти из Совбеза ООН — там же русские!"

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление американского биатлониста Лоуэлла Бэйли, призвавшего норвежских спортсменов поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени.

Дискуссия на тему бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени продолжает набирать обороты: американские биатлонисты призывают норвежских коллег к бойкоту, а комментатор Дмитрий Губерниев призывает американцев покинуть Совбез ООН.

 

Ах , какой твёрдый молодец американский биатлонист Лауэлл Бэйли !!!! Он призвал норвежцев присоединиться к бойкоту этапа в Тюмени!!!! Дескать , надо норвежцам быть жёстче!!!! Бэйли - мы восхищаемся Вами , призовите американцев не пользоваться услугами МКС и выйти из Совбеза ООН, там же русские везде!!! Милый , милый Бэйли , ждём новых ярких заявлений от американцев , чехов и канадцев !!!! Да благословит Вас вновь святой Бойкот!!!! Пы Сы - вместо Тюмени можно опять пойти в ж ......... #тьфунавас #тьфунавасещёраз #бойкот #тюмень #россия #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лучшиеусловия #сша #империязла #кубокмира #кубокмирапобиатлону #кубок #жемчужинасибири

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

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