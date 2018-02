Губерниев: "Бэйли, призовите американцев выйти из Совбеза ООН — там же русские!"

Ах , какой твёрдый молодец американский биатлонист Лауэлл Бэйли !!!! Он призвал норвежцев присоединиться к бойкоту этапа в Тюмени!!!! Дескать , надо норвежцам быть жёстче!!!! Бэйли - мы восхищаемся Вами , призовите американцев не пользоваться услугами МКС и выйти из Совбеза ООН, там же русские везде!!! Милый , милый Бэйли , ждём новых ярких заявлений от американцев , чехов и канадцев !!!! Да благословит Вас вновь святой Бойкот!!!! Пы Сы - вместо Тюмени можно опять пойти в ж ......... #тьфунавас #тьфунавасещёраз #бойкот #тюмень #россия #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лучшиеусловия #сша #империязла #кубокмира #кубокмирапобиатлону #кубок #жемчужинасибири

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Feb 27, 2018 at 4:23am PST